其貌不扬的海草，风头常被颜色鲜艳的“邻居”海藻抢去。它的体型虽小，却对平衡生态环境和对抗气候变化方面扮演重要的角色。

海草是海里唯一会开花的植物。它跟陆地上的草一样有根、茎、叶，会开花，是完整的植物。全球共有约60个品种的海草，在新加坡就能找到12种。

3月1日是世界海草日，点击观看视频，跟随记者的脚步踏上乌敏岛仄爪哇（Chek Jawa），近距离认识海草生态系统。

海草是唯一生长在海里的开花植物。（图/Unsplash）

“害羞”海草只在低潮时曝露

海草生长在新加坡沿岸地区的潮间带，一般会被海水覆盖，只有在低潮的时候才会曝露在外。本地最大的“海草森林”（又称海草甸）位于乌敏岛仄爪哇，以及新加坡本岛以南的实马高岛（Pulau Semakau）和西林暗礁（Cyrene Reef）。

海草海藻傻傻分不清

如有机会在海滩或潮间带散步，你或许会发现海草旁会有另一种长得更亮眼的“草类”生物——海藻。海草和海藻常被误以为是同样的生物，其实不然。

海草是完整的植物，有根茎叶。海藻则不算植物，而是一种多细胞生物。海草的触感类似陆地上的草，而海藻摸起来黏滑，挤压时一般会释出黏液。

国家公园局国家生物多样性中心连同国际组织海草观察组织（Seagrass Watch）在2007年成立海草工作队（TeamSeaGrass）。队伍目前有约200名志愿者，定期到这三个海草甸监测海草并收集相关资料。

国家生物多样性中心高级经理黎文雅博士是海草工作队的协调专员。她告诉记者，海草体型小，看起来不起眼，或许因为这样，人们忽视了海草的重要。

黎文雅说：“其实海草对生态系统非常重要，因为很多生物靠它们存活。海草也是重要的碳汇，能有效地捕捉二氧化碳并储存在海床里。”