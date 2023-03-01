女经纪医美疗程出事丧命 家人提告索偿至少25万元

32岁貌美女房屋经纪接受医美疗程出事丧命，家人入禀高庭起诉医美医生和经营诊所的公司，索偿至少25万元。

根据早前报道，女房地产经纪刘丽婷2019年3月8日到滨海湾一带的一家美容诊所进行医美疗程时，不知何故突然全身抽搐，心脏骤停送院，靠生命维持器活命，昏迷五天后过世。医生和经营医美诊所的公司早前已被控。

弟弟刘俊豪（29岁）是刘丽婷的遗产执行人，他去年代表父母和三个姐妹入禀高庭，向涉事的医生陈炳义（34岁）和经营事发诊所Revival Medical & Aesthetics Centre的公司索偿。高庭审理的索赔案，数额从25万元起跳。

索赔状披露，刘丽婷当天早上11时半左右到诊所，要求治疗皮肤干燥、皱纹、毛孔粗大等问题、以及进行排毒的螫合疗法（chelation）。医生为她实施了相应的医美疗程，包括注射乙二胺四乙酸（EDTA）的螫合疗法。

疗程期间，家人指答辩方为刘丽婷吊点滴，注射加入了EDTA的混合剂，结果出状况被送院。

送院后，答辩医生被指未通知她注射了EDTA，导致院方没能及时诊断并加以治疗。院方最后宣告刘丽婷严重脑创伤，治疗无效，五天后拔管。

卫生科学局针对刘丽婷的验尸报告，证实死因为EDTA中毒，家人认为是事发时注射的混合剂所导致。

家人指出，医生当时仅问刘丽婷之前是否做过排毒或螫合疗法，没详细解释会出现包括肝肾损害、血液异常、心脏并发症等严重副作用。此外，螫合疗法是通过静脉注射化学物质排出有毒重金属，通常用于铅中毒的病患，在医美范畴内属违禁疗法，但医生也没告知此事。

有鉴于此，家人认为答辩方未尽责任，提供不当治疗，导致刘丽婷因其疏忽行为而死亡。（人名译音）

完整报道，请翻阅2023年3月1日的《新明日报》。