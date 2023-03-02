【数据新闻】电子烟、不雅照… 走进Telegram的地下世界

非法提供拼车服务、非法买卖电子香烟、非法散播不雅照片……知名通讯应用Telegram，最近因为各种违法和不良内容，频频登上本地新闻头条。

全球用户超过7亿人的Telegram，为何如此深受欢迎？这款应用在新加坡的使用情况究竟如何？Telegram上的公开频道和群组，是否都伤风败俗、乌烟瘴气？我们用图表告诉你。

Telegram创办人杜洛夫（Pavel Durov）今年2月在自己的频道上宣布，全球Telegram用户人数已跨过7亿大关，通讯软体市场占有率突破30%，成功挤下Meta公司的脸书Messenger，成为全球第二大聊天应用，仅次于Meta旗下的另一软体WhatsApp。

高隐私加密通讯，是Telegram的一大卖点，也是这款应用在近年飞速增长的关键。2021年1月，WhatsApp因宣布更新服务条款和隐私条例，包括允许当时的母公司脸书掌握大量用户数据，结果触动全球用户的敏感神经，导致大批用户改而下载Telegram，掀起“社交移民潮”。据媒体报道，WhatsApp更新条款事件就为Telegram在三天内带进超过2500万名用户。

Telegram创办人杜洛夫。（互联网）

除了端到端的聊天加密功能，Telegram因索要的用户数据较少（手机号码、通讯录和帐号名称），隐秘性比其他聊天应用来得更高，深得用户青睐。但也因为难以追查用户身份的这个特点，使得Telegram成为网络犯罪和非法交易的温床。

Telegram上可找到两种社群，一为“频道”（channel），另一个则是“群组”（group）。频道主要用于向大量订阅者广播信息，频道订阅人数不设限，但订户之间不能相互交流，唯一有权单向发布信息的仅限频道管理员。至于群组则与其他聊天应用无异，成员可在群组中互发信息，并分享图片、影音档等多媒体文件。但Telegram与众不同的是，群组人数上限可到20万人，是WhatsApp的近200倍。礼德律师事务所的娱乐和传媒业务组合伙人陈川首律师指出，这让Telegram“几乎像是个新闻网站一样，但不必运行昂贵的内容伺服器”。

根据《联合早报》从追踪Telegram数据的网站TGStat和Telegram Directory上搜寻（数据收集和分析方法详见文末），与新加坡相关的公开频道和群组超过200个。其中，求职类频道和群组占多数（22个），紧跟在后的是成人与色情类内容（21个）。

从订阅者的成员数量来看，新闻媒体频道和群组居冠，人数多达66万人。其他依序是与求职（52万）、促销（47万）、政府机构（45万）和交通（43万）相关的频道和群组。成人色情频道和群组则位居第十，人数近18万。

由新闻机构经营的频道和群组中，英文媒体《海峡时报》独领风骚，订阅人数超过20万人，单篇贴文的触及人数（1-post reach）多达8万。英文时政网站慈母舰（Mothership）紧追其后。《联合早报》频道则在华文媒体中排名第一，订阅人数近1万9000。

政府政策宣传平台Gov.sg，是订阅人数最多的新加坡频道，显见民众对官方信息的需求。政府是在2020年4月，为因应突如其来的冠病疫情而在WhatsApp以外，额外设立Telegram频道，以便为人民提供最及时、最准确的抗疫信息。

开设Telegram频道的新加坡政治人物和政党不多，较突出的属李显龙总理以及反对党工人党。2019年底创设频道的人民行动党杨厝港集选区议员叶汉荣也是少数一员。最近卷入官非的反疫苗组织“Healing The Divide”也因内容偏政治性而入列。

Telegram的新加坡频道和群组中，有三种主要不良内容：涉及成人和色情内容（包括传阅不雅照、色情交易等）、买卖电子烟，以及网络赌博。虽然这些频道和群组的订阅者和成员不在多数（约占总数的8%），但仍相当可观，总共有31万人，而这还不包括无法公开查找到的私密频道和群组。

日前，有Telegram群组因散播色情内容，包括恶意窜改女性照片，移花接木，而被警方调查。有的群组更要求用户缴交300元“会员费”才能浏览群组内容。警方提醒公众，利用电子媒介传送任何淫秽内容属犯法，知情者若发现任何有关活动可向警方报案。

新加坡警方接获报案，目前已对分享不雅图片和影音内容的几个Telegram频道和群组进行调查。（海峡时报）

值得关注的是，涉及不良内容的频道和群组中，买卖电子烟的就多达八个，成员近13万人，显见电子烟问题不容忽视。以一个拥有超过3万名成员的群组为例，机器管理员发布信息的频率极高，每小时就有至少150条兜售各色电子烟的推销广告。卫生科学局表示会积极监测网络活动，并对买卖电子烟的人采取执法行动。

电子烟卖家通过Telegram群组兜售各色电子烟，引年轻人上钩。（Telegram截图）

新加坡明令禁止电子烟超过四年，使用和拥有电子烟而被捕的人数却逐年攀升。卫生科学局早前公布的数据显示，违法人数从2018年的68人，增至2021年的4697人。单是2022年首八个月，就有3912人被捕。随着政府在新财年预算案中宣布调高烟草税，有观察人士担心这将促使更多年轻人转向较便宜的电子烟。

另一个让当局感到棘手的现象，是越来越多公众通过Telegram，寻求违例的拼车服务。

《联合早报》发现，Telegram上有至少七个拼车群组。其中，SG Hitch最大，有超过19万名成员；一个专为女性司机和乘客而设的拼车群组也有超过3万2000名成员。

尽管当局已表明对违规的拼车行为采取执法行动，这仍无阻Telegram用户寻求相关服务。（Telegram截图）

交通部兼永续发展与环境部高级政务部长许连碹博士，近日在国会答复询问时指出，无照拼车对司机和乘客都有危害，为保障司机和乘客的权益，新加坡公路交通法令规定，拼车服务必须由持有有效执照的拼车服务业者提供，如拼车服务平台GrabHitch、RydePOOL或其他小型拼车服务业者。业者必须核实司机的职业执照，并限定每天最多两趟拼车车程，用于补贴车油。

据媒体之前报道，一名男子在2019年和2020年间利用Telegram拼车群组找下手对象，把女乘客载到偏僻地点后非礼她们。他在2020年被判坐牢五年10个月和鞭打六下。

陆路交通管理局会继续监督情况并展开执法检查，乘客也可向陆交局举报非法拼车司机。

助长违法活动 Telegram无法可管?

通讯网络安全（杂项）法令今年2月1日在新加坡生效。用户多、影响力大的社媒平台今后在接获当局指示后，须在数小时内禁止新加坡用户浏览相关不良内容。（路透社）

Telegram等社交平台上的不法行为层出不穷，自然引起当局关注。新加坡国会2022年三读通过通讯网络安全（杂项）法案，法令今年2月1日生效。根据法令，用户多、影响力大的社媒平台，在接获资讯通信媒体发展局指令后，须在数小时内禁止新加坡用户浏览相关不良内容。这些内容包括性相关、暴力、自残、网络霸凌、影响公共卫生，以及鼓励恶习和犯罪行为。

通讯及新闻部也将在今年下半年，针对社交媒体平台推出行为准则，对付不良内容。

除了新加坡，这款号称全球“最安全”的应用，也在世界多地掀起波澜。例如，德国政府去年1月指控Telegram平台涌现大量仇恨言论和阴谋论，助长极端主义，违反当地法律后，Telegram遂在压力下屏蔽60多个极右翼内容频道。

一些国家如俄罗斯、伊朗、中国和印度尼西亚，则完全禁止或限制使用Telegram。但有专家指出，禁用Telegram无济于事，使用Telegram的风险不比其他应用高，提高公共意识、提升网络安全素养才是持久之计。

【数据收集和分析方法】：

《联合早报》通过关键词（包括“Singapore”“SG”以及象征新加坡国旗的符号等）以及地理位置，从追踪Telegram的网络数据平台TGStat和Telegram Directory上，查找到215个与新加坡有关的频道和群组。两个平台都有列明所有频道和群组的订阅和成员数据及类别，但仅TGStat提供“单篇贴文触及人数”（1-post reach）和“引用指数”（citation index）这两个指标。缺少这两项数据的频道和群组，会被自动分配“10”和“0.1”为基本数据，以方便统计和呈现在图表中。