淡滨尼新组屋如调色盘 电梯口铺天盖地一片红 居民申诉出入心怕怕

淡滨尼Tampines GreenVines项目其中四座组屋以红色为主调，电梯口的地砖、墙砖、天花板、外墙和邮箱区一片通红，部分即将入住的居民难接受，聊天群组中八成投票反对。

淡滨尼新组屋的电梯口设计成红彤彤一片，居民申诉夜晚时照明不足令人心里发毛，更担心老人小孩晚上出行的安危。

以红、黄、蓝为电梯口主色调的淡滨尼Tampines GreenVines项目，11座组屋陆续落成，其中四座组屋以红色为主调，电梯口的地砖、墙砖、天花板、外墙和邮箱区一片通红，让部分即将入住的居民无法接受，纷纷到聊天群组中投票反对。

《联合早报》记者分别在夜晚和白天到访，白天阳光照射下的组屋呈亮红色，入夜后整栋楼则被暗红光笼罩，氛围相差甚远。

李姓教师（35岁）与丈夫于2018年以35万元购入四房式单位，被分配到红色组屋，预计4月底领取钥匙。

考虑向建屋局“退货” 但得损失5%预付款

她受访时说，当年申购时的模型并没有注明是红色设计，否则她当时就不会选购。约一个月前，居民在聊天群组中转发组屋电梯口漆上各种颜色的照片，她看了红色的电梯口后感到很不舒服。“我担心女儿晚上回家时不敢搭电梯，以后转售时也不懂有没有人敢要。”

住家大门正好对着一面红墙的刘家瑜（50多岁，电子厂生产员），即将与八旬母亲一起入住。她看到电梯口一片红，原本想把组屋退回给建屋局，但因为要损失5%的预付款而无奈作罢。

“我们知道这是公共区域，但我真的不喜欢。如果可以改漆成白色，我们都愿意出钱。”

陆姓教师（37岁）星期二拿了钥匙，却因晚上的氛围恐怖而不敢进屋查看。她隔天早上受访时说，曾看过碧山和盛港组屋外墙漆上红色，但从里到外红彤彤的组屋则是前所未见，直言这个选色“十分糟糕”。

她说无法想象居民入住后心理会受到什么冲击，“入夜后电梯口环境昏暗又一片红，小孩容易受惊，年长居民也可能看不清周围环境而跌倒。”

另三座已交付钥匙的组屋以黄色为主色调，居民说“金灿灿”的黄色较明亮也容易接受。

四座以紫蓝色为主色调的组屋，建筑工程仍在进行中。

陈欣玮（30岁，银行职员）与丈夫受访时正四处查找自己的新家，看到自己抽中黄色组屋时松了一口气，她说：“这比红色好太多了。”

有居民认为黄色电梯口看起来“金灿灿”，比红色好很多。（卓祾祎摄）

居民在聊天群组里发起“你对红色电梯口满意吗”的投票，截至星期三下午4时，共有155人参与，其中79%投反对票。

马炎庆：做得不好应修改 居民每天路过舒心最重要

淡滨尼集选区议员马炎庆受询时说，他接到不少居民的反馈后，正与建屋局商讨对策。“看了居民传来的视频，我也觉得有点诡异，设计不太寻常，色调也过于鲜艳，灯光也应该更明亮些。”

他说，居民的喜好很主观，但他会继续跟进这件事，同时也欢迎居民提出建议。“我相信设计师花了心思，不想组屋都千篇一律的，但做得不好可以修改，毕竟这是居民每天路过的地方，住得舒心最重要。”

至于有居民担心地砖太滑，他说建屋局已回复说地砖有通过防滑安全测试。

建屋发展局答复《联合早报》询问时说，这个邻里有11座组屋共1271户单位，由于建筑范围较大，各电梯口使用不同的色调是为了区分不同的楼群，方便居民找路。

发言人说，这些颜色的灵感来自本地水果，即火龙果、芒果和山竹。

“居民反映红色电梯口的色调太浓，我们已将第640B座组屋电梯口的天花板重新漆成白色，一些墙体也会漆成白色以调和过浓的色调。同区的其他组屋也将逐步改造，瓷砖的颜色则会保留，方便找路也保持该区的特色。”