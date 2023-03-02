免费飞香港 本地逾10万人抢1.25万张机票

新加坡飞往香港的免费国泰机票送奖活动，星期四（3月2日）中午开跑吸引超过10万人争抢，短短43分钟内1万2500张机票成功送出，申请活动提早结束。

《新明日报》早前抢先报道，国泰航空将在3月2日为期一周送出由香港国际机场赞助的新港来回机票。航空公司过后透露，活动将送出1万2500张机票。

活动期间，参与者须登录国泰航空官网的会员账号并答对三道问题，首1万2500名成功完成者就可获得奖品。得奖者会在3月20日收到通知。

此赠奖活动星期三（1日）率先在泰国开跑，送出普吉岛和曼谷飞香港的来回机票。国泰航空发言人透露，一小时内就派完要送出的1万7400张机票，而星期三虽然有些公众得排队进入活动页面，但页面系统维持稳定。

《新明日报》记者星期四中午进入新加坡区的送奖活动页面时，被安排进入线上等候区，最后领到了107481号码牌，意味着有超过10万人争抢免费机票。

到了中午12时43分，网页显示所有机票已成功送出，赠奖活动结束。

若没能成功赢取，公众下来也可参与大通旅游、欧美假期（EU Holidays）、曾兄弟旅行社、中美旅游（SA Tours）在4月份推出的“买一送一”活动获得免费机票。所有赠票不含税务及附加费，预计要百多元。

完整报道，请翻阅2023年3月2日的《新明日报》。