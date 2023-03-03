推广麻糍等传统糕点 小贩中心将展开小吃档口试点计划

公众日后可能在新小贩中心买到麻糍和嘟嘟糕等传统小吃。国家环境局将与新小贩中心经营者试运营小吃档口，在降低租金和营运成本之余，也为食客带来更多传统小吃，保留小贩文化。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论永续部开支预算时说，当局收到反馈，指本地小吃越来越少见，售卖这些小吃的业者也反映很难顶下整个熟食摊位。

环境局将与社会企业小贩中心的经营者合作，在新小贩中心试运营小吃档口（snacks kiosks），售卖麻糍和马来式嘟嘟糕等传统小吃。许连碹说：“我们会观察这些档口是否可行，再决定要不要扩大计划。”

许连碹也说，自2018年以来，不受补贴的熟食摊位月租中位数维持在大约1250元。她说：“目前仅4%的小贩中心熟食摊位缴付高于市场评估租金，其余5600多名摊贩支付的租金低于市场评估租金。”

许连碹回答东海岸集选区议员陈慧玲的询问时透露，根据当局去年10月的调查，租金约占小贩运营成本的9%，食材花费是最大开支，占成本约57%，其次是人力。

她说，即使租金只占成本的约9%，当局仍须确保租金是公平而不是投机的。“正是因为这样，我们取消预租制度，人们能出价低至1元投标，事实上，确实有摊贩的月租是2元。他们根据自己认为可支付的价格和竞争情况等投标。”

摊位经营三年后，租金将调至接近市场评估金额。

扩大补贴计划助摊贩数码化

许连碹也宣布，环境局将扩大小贩生产力补贴计划，以帮助摊贩数码化。摊贩采纳订单管理系统或使用电子订餐等数码服务时，可申请这项补贴，向环境局报销八成费用。补贴金额上限也将从5000元增至7000元，申请期限从本月31日延长至2026年3月31日。

截至去年底，环境局已通过这项计划，为900多名摊贩提供近300万元的补贴，协助他们采购食品加工机和切菜机等自动化机器，提高生产力。

此外，当小贩中心采用自动化清洁工具，例如能自动清洁桌面的机器时，环境局将资助提供这些自动清洁方案的清洁服务业者，补贴金额高达80%。

25小贩中心今年翻新

为让食客有更舒适的用餐环境，全国25个小贩中心，包括荷兰村巴刹与熟食中心，将在今年进行维修与翻新。

至于新的小贩中心，万国和兀里村（Woodleigh Village）小贩中心将在今年内投入运营。重新规划后的裕廊西小贩中心将于今年第三季重开。

明年起，芽笼士乃巴刹和静山熟食中心将通过小贩中心转型计划，动工改善设施。这两座小贩中心将重新配置座位，以容纳更多食客；安装风扇以加强通风；在湿巴刹装置更多洗手盆，以及装修厕所等设施。