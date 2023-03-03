育有未满18岁孩子或40岁及以下夫妻 特定首购族申购组屋将可抽签三次

建屋局从今年8月预购组屋销售活动开始，将规定所有首次购屋者一旦弃权，接下来一年将被视为二次购屋者。

从今年8月预购组屋销售活动开始，新设优先组别“首次购屋者（家长与夫妻）”在申购预购组屋或剩余组屋时有三次抽签机会。然而，抽签规定也将同时收紧，所有首次购屋者受邀挑选单位时若弃权，接下来一年将视为二次购屋者。

目前，所有首次购屋家庭有两次抽签机会。其他组别的买家，包括二次购屋者，只有一次抽签机会。

国家发展部长李智陞星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论部门开支预算时宣布，建屋发展局将推出“首次购屋者（家长与夫妻）”这个优先组别，协助这些家庭拥有人生第一套房子。

要归入这个组别，申购者必须是育有至少一个18岁及以下孩子的家庭，或是40岁及以下的夫妻。他们从未拥有或出售任何房地产，过去五年没有机会选购预购组屋或剩余组屋。

这类申购者占所有首次购屋家庭的约10％，根据2021年数据，估计约有3600组申请者。

所有首次购屋家庭，包括首次购屋者（家长与夫妻），如果连续两次申请不到非成熟市镇预购组屋，可获得多一次抽签机会。

育儿优先配屋计划（Parenthood Priority Scheme）同时将扩大，除了有孩子和妻子已怀孕的首次购屋夫妻，也把尚未有孩子的年轻夫妻纳入计划。首次购屋者（家长与夫妻）因此将自动符合计划，扩大的计划改名为家庭与育儿优先配屋计划（Family and Parenthood Priority Scheme，简称FPPS）。

当局将调整组屋配额，保留最多40%的预购组屋和最多60%的剩余组屋给FPPS。首次购屋者（家长与夫妻）若申购非成熟市镇的四房式或更小单位，也将优先分配到保留给FPPS的单位。

李智陞说，目前，几乎所有首次购屋家庭在申购非成熟市镇预购组屋时，都能在三次之内获抽中，受邀挑选单位。上述调整实施后，首次购屋者（家长与夫妻）应能更快受邀挑选单位。

建屋局在为首次购屋家长与夫妻提供更多帮助的同时，也须确保单位尽快分配给有需要的人。

目前，约四成预购组屋申购者在受邀挑选单位时弃权。李智陞说，人们因各种原因弃权，如剩余单位超出预算、在考虑其他住屋选择，或是偏好有特定特征的单位。但不论原因，都会令其他有更迫切住屋需求的购屋者受到影响。

建屋局因此从今年8月预购组屋销售活动开始，规定所有首次购屋者一旦弃权，接下来一年将被视为二次购屋者。二次购屋者一旦弃权，须等待一年才能申购新组屋。

但如果预购组屋销售活动剩下10个单位或更少，或是剩余组屋销售活动剩下五个单位或更少，当局将灵活处理，不会把不挑选单位的申请者视为弃权。