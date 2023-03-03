李光耀遗嘱事件中涉作假供 李显扬夫妇被警方调查

李光耀次子李显扬与妻子林学芬涉嫌在有关李光耀遗嘱事件的司法程序中提供假口供，警方已对两人展开调查。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期四（3月2日）在给蔡厝港集选区议员周凯年的国会书面答复中也说，警方在调查过程中要求同两人面谈，他们起初答应出席。“不过，林学芬和李显扬过后改变主意，拒绝出席。这叫人失望。”

警方受询时说，当局2021年10月收到移交过来的案件后展开调查，并在2022年6月联系李显扬夫妇，请他们前去面谈，但过后答应他们的请求，按照他们的空档，把日期改至7月。

“到了约定的日期，李显扬和林学芬没有赴约，而是通过电邮向警方发了一封信，表示不会参与调查。”

警方过后回复，建议他们重新考虑，协助调查，不过至今没有接获复音。

当局过后查实，李显扬和林学芬在警方去年6月与他们联系后不久便离开新加坡，目前仍留在海外。警方也通知他们，即使不回新协助调查，当局仍会采取必要步骤完成调查工作。

张志贤说，林学芬和李显扬拒绝协助调查让人生疑。两人如果坚持自己无辜，警方的调查工作将让他们有机会为自己证明清白。“他们应该参与调查，充分把握机会提出他们的说法，为自己洗脱嫌疑。”

李显扬星期四晚上在脸书发布简短贴文说，他的儿子李绳武和妻子林学芬先后在2017年和2020年被起诉，“新加坡政府对我们一家的迫害有增无减”。

《李光耀最后遗嘱之争》议员求证书中描述准确度

蔡厝港集选区议员周凯年是就去年7月出版的电子书《李光耀最后遗嘱之争》（The Battle Over Lee Kuan Yew's Last Will）里对遗嘱执行过程的描述，询问政府书中描述是否准确。

电子书作者、网媒Jom总编辑瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）通过高庭案件档案中的宣誓书、诉辩状和相关文件，试图梳理围绕李光耀最后一份遗嘱中，各方的立场和所扮演的角色。书中的观点是，虽然李光耀愿意听取不同的看法，但他仍希望位于欧思礼路（Oxley Road）38号的故居能拆除。

但张志贤认为书中内容不可靠。他说，瓦迪科罔顾三司特别庭和纪律审裁庭2020年对林学芬行为严重不当、误导李光耀签署遗嘱，及公开撒谎和隐瞒证据的裁决，“得出了裁决消除了林学芬和李显扬‘所有不当动机与操纵的嫌疑’这让人惊讶的结论”。

张志贤也说，书中的主张与三司特别庭和纪律审裁庭的裁决和结论截然不同，这是作者刻意设计，意在误导读者。

张志贤新闻秘书李美霖向媒体证实，李显龙总理回避所有与欧思礼路38号有关的事项。

瓦迪科星期四晚上在个人博客上发文，反驳张志贤，并指自己在书中清楚列出三司裁决，在最后一份遗嘱是不是根据李光耀的吩咐订立一事上，也表明自己已交代，没有记录显示李光耀指示任何人把故居拆除条款重新植入最后一份遗嘱。他说，身为部长委员会主席，张志贤也许觉得这本书在批评自己，瓦迪科相信新加坡人在看了他的书后，对他团队的编辑标准和资料处理的中立性，自有定论。