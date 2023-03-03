李智陞：有助缓解租赁市场压力 下来三年近10万组屋私宅单位竣工

国家发展部长李智陞说，今年有近4万个组屋和私宅单位竣工，比冠病疫情暴发前的2018年和2019年来得高。22个组屋项目的2万个单位今年将按计划完成并交付。政府也大幅增加预购组屋供应，去年推出2万3000多个，今年将推出大约相同数量的单位。

从今年到2025年，预计有近10万个组屋和私宅单位竣工，其中近4万个在今年内建成，是过去五年来最多。

国家发展部长李智陞星期四（3月2日）在国会拨款委员会辩论部门开支预算时说，今年竣工的单位数量，比冠病疫情暴发前的2018年和2019年来得高。

他说，住屋供应增加应有助缓解租赁市场的压力，既注入新租赁单位，也让等待新屋钥匙的家庭能离开租赁市场。

李智陞重申，建屋发展局今年将按计划完成并交付22个组屋项目的2万个单位。

与此同时，当局也大幅增加预购组屋供应，去年推出2万3000多个单位，今年将推出大约相同数量的单位。

当局正积极地大规模建屋，监督全国近100个预购组屋项目。到2025年，预计有超过150个项目同时兴建。

土地整备过程漫长复杂 并非都是随时可用绿地

李智陞说：“当务之急是赶上进度，将新屋钥匙交付给一直在等待房子的新加坡人。我的同事们一直在努力，情况很快将好转。”

对于一些议员询问当局为何不能兴建更多组屋和加快建造步伐，李智陞说，我国虽有住屋用地，但很多用地不是可随时使用的大片未开发绿地（greenfield）。

他说，土地整备是漫长复杂的过程。绿地方面，须确保道路和下水道等辅助基础设施准备就绪，并进行深入的土壤勘察。棕地（brownfield）方面，则可能须要重新安置现有用户、拆除现有结构，并将电缆和下水道等公用服务设施移到地底。

当局也特别关注地段的生态和历史意义，必要时会广泛咨询和研究发展可能带来的影响，这都需要时间。

李智陞以快乐山（Mount Pleasant）旧警察学院原址为例说，这个地段自2018年起展开研究和咨询，到2025年推出首个预购组屋项目，前后需七年。因此他强调，在动工兴建组屋前，往往需要五至10年，甚至更长的时间来规划和准备。

一旦解决目前供应紧张的问题，明年起建屋局将能推出更多等候时间较短的组屋。这类组屋推出销售前已开始兴建，等候期为三年或更短。当局计划到2025年，每年推出约两三千个等候时间较短的组屋，恢复到疫前水平。

李智陞说，我国公共住屋模式虽不完美，但多年来不断完善，如今涵盖预购组屋、等候时间较短组屋、剩余组屋，以及常年开放供申购单位（open booking）。“这样的组合让我们能根据需求，动态调整建筑计划。”

他说，日后随着等候时间较短的组屋比率增加，这个模式将更加有效。如果需求激增，当局可加建预购组屋，并用等候时间较短的组屋来满足眼下需求。如果需求减少，当局也能及时相应减少兴建预购组屋，让买家预订之前销售活动未被挑选的组屋，尽量避免供过于求。