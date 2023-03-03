建屋局派人连夜赶工 部分天花板墙壁已刷白漆 淡滨尼“红组屋”不再阴森

《联合早报》记者于星期四傍晚到访上述地点，发现除了组屋底层的电梯间因铺设红色瓷砖依旧保持原貌外，二楼至12楼的电梯间天花板及部分墙壁已粉刷成白色，原本漆成红色的栏杆也改漆成红、橙、灰三色。

淡滨尼“红组屋”连日引热议，建屋发展局已派人将电梯间部分天花板和部分墙壁粉刷白色。受访屋主及居民说，调整后的设计更加美观。

位于淡滨尼62街的新组屋项目Tampines GreenVines，以黄、红和紫蓝色的色调，来区分不同的楼群，其中以鲜艳红色为主调的第640B座组屋，让居民感到错愕，入夜后全红设计更显诡异。

《联合早报》记者于星期四（3月2日）傍晚到访上述地点，发现除了组屋底层的电梯间因铺设红色瓷砖依旧保持原貌外，二楼至12楼的电梯间天花板及部分墙壁已粉刷成白色，原本漆成红色的栏杆也改漆成红、橙、灰三色，几名工人8时许在电梯间赶工，加速粉刷墙壁。

受访屋主：中和白漆后 设计明显更美观

只愿透露自己姓陈的屋主（55岁）受访时说，一家人通过报道了解到即将入住的组屋是全红设计后，不免感到担心，亲自到场查看后更发现红漆会令周遭环境显得昏暗，尤其到了晚上，整个氛围让人毛骨悚然。所幸当局进行调整，中和白漆后的设计明显更美观，让人尚且能接受。

罗西汉（40岁，快递员）说，目前部分的墙壁依旧保留红色，在灯光的照射下，依旧显得有些恐怖，涂上白漆的部分则好多了。

当局下来或将为11座组屋包括黄、紫蓝色调在内的电梯口涂上白漆，统一设计感。

马炎庆星期四在脸书贴文说，他前晚已到受影响的组屋视察，天花板涂白后，红色电梯口变得更为明亮，不象早前那样昏暗，并希望即将入住的居民能接受。

他不赞成敲掉原有红色的瓷砖，以避免浪费公共资源，但建议建屋局可尝试在必要时给瓷砖上漆。

马炎庆说，居民的喜好相当主观，并以黄色为主调的组屋为例说，七成居民在Telegram群组投票中表示满意。“然而，我理解居民对红色电梯口感到的不安情绪，尤其是在夜晚时分。我已要求建屋局重新检讨，也感谢他们迅速反应并做出修改。”

他也说，相信建屋局也会调整其他主色调（黄、紫蓝）的设计，或把所有天花板重新粉刷成白色。