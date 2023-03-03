水獭大军闯洋房噬20锦鲤 扯掉鱼眼尾巴

水獭大军入侵实龙岗花园！私宅鱼池的20多条锦鲤在清晨惨遭水獭大军的“毒手”，被挖眼、拉肠和啃头，还猛撞玻璃门企图入屋，吓坏居民。

饱受惊吓的女屋主联系《新明日报》，称她和家人住在实龙岗花园附近的百力通道（Berwick Drive）一带多年，从没发生过这样事，她相信这也是水獭大军首次入侵实龙岗花园私宅。

不愿具名的她说，女佣星期四（3月2日）清晨5时许便听到水池传来水花溅起的声音。根据女佣形容，水獭得逞后，还不断撞门，尝试进入屋内，吓坏大家。

她指丈夫闻声后走出来，也大力拍打玻璃门，最后拿出高尔夫球杆将水獭赶走。

“我们第一次遇到这样的情况，闭路电视只拍到它们出现的影子。”

根据女屋主提供的照片显示，至少有20多条鲤鱼惨遭毒手，其中几只的死状更是惨不忍睹，被水獭穿肠剖肚。

《新明日报》记者抵达时，负责清理池塘的负责人也在现场。据观察，池塘内还留有数只锦鲤，但有几只不是尾巴不见，就是鱼眼不知所踪，好些已经奄奄一息。而池塘的水质相信也因为被水獭入侵后，显得浑浊，更有杂质漂浮在水面。

男屋主透露，池塘里养了超过20条鱼，有些锦鲤还养了好些年，最长的有18厘米。

完整报道，请翻阅2023年3月3日的《新明日报》。