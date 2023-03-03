宝马失控撞酒店伤路人

疑为闪躲车辆，宝马失控撞廉价酒店外墙和围栏，围栏飞脱后砸碎便利店玻璃门，一路人被波及受伤，加上驾驶者和乘客，共有四人送院。

事故发生在星期四（3月2日）晚上8时30分左右，地点在美芝路一带的奥菲亚路（俗称后马车路）和美瑶街的交接处。

有读者通知《新明日报》，指一辆白色轿车撞到廉价酒店Hotel 81的柱子。

记者走访时，轿车驾驶者已经离开，一名相信是轿车驾驶者儿子的男子则在现场，但不愿受访。据了解，宝马当时还有两名乘客。

据观察，涉事的是一辆白色宝马轿车，车头完全被撞毁，车子的碎片和零件散落一地。

车祸地点就在一间雀喜（Cheers）便利商店旁，便利店的玻璃门被撞碎，满地碎片。据观察，商店前有个被撞歪的围栏，因此相信，车子冲撞柱子时撞毁了围栏，围栏飞脱后才砸中玻璃门。

《新明日报》记者星期五（3日）早上再次走访时，一名美容店职员告诉记者，事发时听到一声巨响。“传出巨响时，我在工作，没去看。之后再出去，只看到车子毁坏不堪了。”

警方受询时证实，星期四晚上8时33分左右接获通知，指上述地点发生交通意外，事故涉及一辆车子和一名行人。四人在清醒情况下送院，他们的年龄介于32岁至68岁。68岁男子正在协助警方调查，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年3月3日的《新明日报》。