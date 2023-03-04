五邻里试行“安行街道” 让居民安全出行

马路如虎口、过马路要小心，一个名为“安行街道”的试验计划将翻转这种车辆为先的传统街道设计概念，在五个邻里推出让行人、脚踏车骑士、年长者、残障者及有年幼孩子家庭出行更安全、自在和便捷的街道。

“安行街道”（Friendly Streets）计划着重提供更宽敞的走道、让行人优先过马路的无障碍过道，路面也会漆上提醒放慢车速的标示。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布，陆路交通管理局将在宏茂桥、武吉巴督西、淡滨尼、大巴窑及西海岸试行这计划，为公众提供更便利安全的出行体验之余，也为街道注入更多活力。宏茂桥的试验区将位于31街，另四个邻里的具体地点有待确定。

许连碹形容宏茂桥试验区的设计：“当你进入安行街道，会看到特别设计的指示牌和路面标示，提醒大家更注意周围，照顾他人的需要。街道会栽种更多植物，在可行的情况下，我们会考虑翻新巴士站。沿着街道走，你会看到更多亲民众的设施，例如人行道和脚踏车道。过了马路，继续走向德义邻里中心，整个路程更安全、顺畅和绿意盎然。”

根据陆交局文告，安行街道主要针对人流量较高，如靠近交通枢纽和主要设施的街道。它会在陆交局一些现有措施和计划的基础上建设，例如乐龄安全区、校区、优先畅行廊道及车道改建计划，让邻里更具包容性，利于“走、骑、搭”的绿色出行方式。试验项目可包含一个或多个现有计划。

陆交局回答《联合早报》询问时说，较低的车速可为所有道路使用者提供更安全友善的道路环境。因此，在可行的情况下，安行街道的车速将限制在每小时40公里，街道的改换会着重在交通流量较低的道路，因这些道路有更多空间进行重新设计。

陆交局也说，车道改建是打造安行街道的核心。“最终，这些项目的成功将取决于社区的甘榜精神，在使用街道和通勤设施时互相照顾。”

安行街道将根据社区需求量身定制，个别市镇将设立安行街道委员会，引领相关的筹划。陆交局将在今年开始针对设计征集社区和居民的意见，目标是到2025年落实计划。

陆交局会先研究上述试验地区的反馈，并在做出调整后再把计划扩展至其他市镇。

宏茂桥居民黄宏伟（65岁，退休人士）对安行街道表示欢迎，希望宏茂桥31街的试验范围能延伸到32街。他说：“那里有个公共游泳池，隔一条马路就有巴刹和咖啡店，很方便。可是要过这条马路挺危险的，因为它刚好是个路口，车会从前后左右四个方向开过来。要是可以做一些调整，例如做个环形路口，对驾车者或行人都会更安全。”

当局拟为另110座天桥安装电梯

另外，许连碹也说，随着人口老龄化，更多行人天桥需要增建电梯，方便行动不便者过马路。当局计划为另110座天桥安装电梯。

陆交局自2013年起陆续为行人天桥增建电梯，至今有77座天桥已安装，另30座天桥的安装工程将在接下来两年内完成。

此外，陆交局也已在27个地点设立了乐龄安全区，到2025年将增至50个。整体而言，有乐龄安全区的地方涉及年长者的意外锐减了八成。