以类似综合诊疗所价格在全科诊所拿药 参与健康SG慢性病患 明年起可获额外药物津贴

卫生部长王乙康星期五在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，社保援助计划将在明年初增设新津贴层级，让参与健康SG计划的居民在全科诊所购买卫生部标准药物清单中的慢性疾病药物时，支付与综合诊疗所相近的价格。

从明年初开始，参与健康SG计划并经常要复诊和拿药的慢性病患，能以类似综合诊疗所的津贴价格在参加健康SG的私人全科诊所拿药。

卫生部长王乙康星期五（3月3日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，社保援助计划（CHAS）将在2024年年初增设新津贴层级，让参与健康SG计划的居民在全科诊所购买卫生部标准药物清单中的慢性疾病药物时，支付与综合诊疗所相近的价格。

具体来说，这些慢性药可获得介于50％至87.5％津贴，建国一代的津贴最高，其次是立国一代、CHAS蓝卡、橙卡和绿卡，津贴额无上限。

这套标准药物名单还未公布，但会包括常见高血压药氯沙坦（Losartan）和糖尿病药二甲双胍（Metformin）。

一旦选择新的慢性病药物津贴，门诊、检测和购买非标准药物的津贴就会比原有的CHAS津贴少。

新津贴主要是让那些要经常服药的人减轻负担，要是不经常服药的慢性病患可以在加入健康SG后选择原有的CHAS津贴。不参加健康SG的人也继续获得原有的CHAS津贴。

王乙康说：“目前CHAS已为用药量不高的慢性病患提供显著津贴，他们长期复诊费和药费是零或者很少。然而有复杂慢性病、要吃更多药的病患，CHAS津贴还不够，他们可能会到综合诊疗所买药。有了健康SG计划，他们就能选择到参与计划的全科诊所购买和综合诊疗所价格差不多的慢性病药。”

据了解，这些药由卫生部成批为诊所采购，因此能以较低价格卖给病患。卫生部根据看诊人数为诊所拨款，这笔服务费将是诊所的新收入来源。

王乙康预计本地1600家私人全科诊所中，绝大部分会参加健康SG计划。目前已有超过800家诊所加入基层医疗护理网络。

利用保健储蓄治疗慢性病 不必再支付15％现金共付额

同全科医生讨论保健护理计划后，病患可获得价值20元的保健积分（Healthpoints）兑换超市或公交礼券。

另外，从明年初，到健康SG全科诊所利用保健储蓄治疗慢性病的病患，也不必再支付15％的现金共付额。简单病情每年可使用最多500元保健储蓄，复杂病情每年可用最多700元。

庄诗思（40岁，公务员）年龄分别为60岁和70岁的父母就因高血压要经常复诊，她目前已使用HealthHub来预约服务和支付医药费。她有意鼓励父母参与健康SG，与医生一起制定保健护理计划。

至于是否会选择新的慢性病津贴，她觉得父母用药量不多，而且已获得津贴，因此会再考虑。

卫生部日前宣布，40岁及以上慢性病患者若定期到全科诊所复诊，医生也加入了健康SG计划，可预先在今年5月报名参加健康SG。其他60岁及以上的公众则可从7月起，向他们的家庭医生报名。

除了首次问诊、指定疫苗和体检免费，居民也可免费筛查第二型糖尿病、高血压和高血脂，以及乳癌、子宫颈癌和结直肠癌。

国会拨款委员会星期一复会时，将辩论文化、社区及青年部的开支预算。