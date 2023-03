现代医学是讲究实证的科学,疾病的预防、诊断还是治疗都依赖证据与数据,而卫生部制定政策时也往往以实证为基础,这点在冠病疫情期间尤其明显,无论是恢复经济活动或收紧防疫规定的决策,抗疫跨部门工作小组都有据可循。

国会拨款委员会星期五(3月3日)辩论卫生部开支预算。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高发言时引用了新加坡健康成长追踪研究(Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes,简称GUSTO)的结果,指出18个月以下的孩童过早开始使用电子屏幕消磨时间,会导致他们上小学时语言能力较差,注意力集中的时间也相对较短。

马善高说,现在的孩子在数码世界中长大,但怎么使用电子屏幕才最理想,很多家长并不清楚,GUSTO的研究结果也让家长感到担忧。为了给12岁以下孩童的家长提供更多实际帮助,卫生部找来医疗保健、社会和教育领域的专家,共同制定电子屏幕使用指导原则。