深度赏析珍贵名作与文物 天猛公带早报读者走近传统与艺术

天猛公四季系列3月18日的首场活动“拜访春天的天猛公”将由天猛公创办人、抽象水墨画家陈克湛带领读者参观天猛公28号古建筑，分享文物和古玩背后的趣事。

从本月起，艺术慈善机构天猛公艺术基金会所举办的活动，将对早报俱乐部的读者开放，让读者有机会一睹珍贵的古董与文物藏品，走近新加坡的传统艺术和文化遗产。

新报业媒体华文媒体集团营运总编辑罗文燕和天猛公艺术基金会（简称天猛公）创办人陈克湛星期五（3­月3日）在天猛公赞助人杨荣文和华文媒体集团社长李慧玲见证下，签署为期两年的谅解备忘录。

其间天猛公将是早报俱乐部的指定活动场地之一，并推出以春、夏、秋、冬为灵感的“天猛公四季系列”文艺活动，包括电影放映、展览、研讨会和讲座。

1819年莱佛士登陆新加坡时，真正与英国人交易，同意让英国人在新加坡设立哨站的是天猛公。而天猛公路即以天猛公命名。

坐落于天猛公路28号的天猛公，是花葩山山腰建于英殖民时期的五幢黑白屋之一，2003年被市区重建局列为保留建筑，只在举办活动期间向活动群体开放。

除了这栋建筑本身所蕴含的历史与文化价值，天猛公的各角落也悬挂字画、篆刻等作品，并摆放各式古玩与文物藏品。

杨荣文曾担任新闻及艺术部长。他受访时说：“文化遗产除了其历史价值外，我们也要适时地展望未来，以开放的态度，接纳传统艺术作品的融合与变迁，艺术家之间要多互通意见，也须与更广泛的大众交流。”

天猛公创办人、本地抽象水墨画家陈克湛将为“天猛公四季系列”掀开序幕，第一场活动是3月18日的“拜访春天的天猛公”。他将带领早报俱乐部的会员参观天猛公28号建筑，分享基金会与建筑的起源和发展历程，以及多年来收藏的文物和古玩背后的趣事。

陈克湛受访时说，天猛公每年都会邀请本地及海外艺术家到这里来交流作品和创作思路。“我们希望通过这次和早报的合作，建立起传播传统艺术和文化的桥梁。”

罗文燕说：“华文媒体集团希望通过与天猛公的合作，让早报读者认识这个富有历史、文化和艺术气息的空间。我们期待下来在这里举办活动，为读者带来新的体验和思想激荡。“

陈克湛指出：“传统艺术不应该被束之高阁，越是有深厚文化积淀和底蕴的作品，越值得被观赏者理解，引起他们的共鸣。”

与其让公众走马观花，他更希望能与参观者更深入探讨课题，从创作动机及过程入手，与对话者产生更深层的情感联系与思想碰撞，让艺术走近生活，让作者的思想和经历“被看见”。

早报俱乐部将提供接驳巴士往返天猛公与港湾地铁站。活动收费为每人5元，名额有限，有兴趣的读者会员，可上网至bit.ly/ZBC-TMGspring报名。