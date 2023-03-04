毒海沉浮16年 浪子回头当戒毒大使

江伟南以自己作为反面教材，公开经历告诫他人。（受访者提供）

不及40岁却已在毒海沉浮了16年，嗜毒男曾失去理性、巴不得亡父的葬礼快快结束能一解毒瘾，浪子如今终回头，过去的伤痛和家人不离不弃的爱让他成为戒毒大使，以自己作反面教材，警醒公众毒品的危害。

江伟南16岁加入帮派后辍学放弃考O水准，并出于好奇陷入毒品泥潭。大麻、海洛因、冰毒、处方止痛药，他尝遍市面上售卖的各种毒品。

此后的16年里，他无法摆脱毒品的魔爪，一次又一次地复吸、入狱、再复吸。

如今已36岁的江伟南星期五（3月3日）下午接受《新明日报》访问时说，那时由于学历低、身体又因长期吸毒而孱弱不已，无法找到一份稳定且收入尚可的工作。

“我做过清洁工、搬运工，但一直感到生活没有动力，选择继续堕落。”

虽然儿时父母离异、他由妈妈一手带大，但和父亲一直保持联系。

2013年，父亲罹患失智症和中风而突离世，他自认在毒品的影响下失去了理智。

“父亲对我付出无条件的爱，他过世后我在丧礼上却是不耐烦，满脑子只想着去吸毒。”

这段阴暗的人生让他如今回想起来，不禁追悔莫及：“爸爸若还在，该换我驾车带他出去玩。”

无怨无悔将自己和两个哥哥拉扯大的妈妈，则是江伟南最感激、也最心疼的人。

“我吸毒后期，妈妈开始责怪自己，是她才导致我无恶不作。我一度问妈妈为何不放弃他，妈妈的话让我醍醐灌顶：你是我从小看到大，我知道你能做得更好。”

在他当瘾君子的最后两年中，一度试图喝漂白剂轻生，最后因反胃而捡回一命。

那之后，他终洗心革面，入住中途之家（halfway house）开始改过自新。

江伟南过后以“Simonboy”的名号进军社交平台TikTok，通过视频创作告诫公众远离毒品。

“我愿意一次次揭开旧伤疤、公开我的过去，就是想让人们知道，毒品真的可以让你身不由己、无恶不作。”

完整报道，请翻阅2023年3月4日的《新明日报》。