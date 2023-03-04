癌妇网恋“费玉清” 8万元积蓄被掏空

网恋“费玉清”，七旬癌症妇坠爱情骗局，被“情郎”骗去开银行户头；对方也说送来一个装有现金和金条的包裹，要她代付包裹费，陆陆续续掏空她近8万元的积蓄。

因喜欢费玉清的歌声，黄秀莲（71岁，退休）去年8月忽然收到自称是费玉清的男子发来简讯时，欣然跟对方闲聊，怎料一步步坠入假情郎设下的爱情陷阱。

她说，当时刚刚被诊断患上乳癌末期，开始进行化疗和口服药物。两人在手机应用里相谈甚欢，骗子后来跟她表达爱慕之情，并称想来新加坡见她一面。黄秀莲信以为真，两人便开始一段网恋。

当《新明日报》记者欲询问诈骗细节时，黄秀莲有些腼腆，多次欲言又止，让记者透过报案记录得知详情。

称包裹卡关 需1万2000元取货

原来，被爱情蒙蔽的她，抵不过骗子的游说，特地去开设另一个银行户头，并启动网上服务，同时把户头登入信息和密码告知对方。

不仅如此，她还听从对方建议，关掉自己其他银行户头，将2万多元转进新的户头。

后来，骗子声称送她的包裹卡在新加坡关卡，里头装有现金和金条，需要1万2000元才能取货，但他的银行户头不知何故被冻结，需要黄秀莲借他这笔钱。

黄秀莲照办后，发现骗子在9月23日转走了1万1934余元，她感到慌张开始催促对方还钱，但对方闪烁其词，多次安抚指他是真心爱她，并不是贪图她的钱财。

当下黄秀莲没有怀疑，为了支付另一个包裹的费用，再度汇进1万元。

后来，黄秀莲的两份保单期满，她分别把2万余元和3万8539元汇进银行户头，隔天却发现这笔钱不翼而飞，立即质问对方，但对方已经闹失联，共有8万余元被骗子转走。

黄秀莲随后去银行询问才得知被欺骗，并向姐姐坦白，再到警察局报案，如今回想懊恼不已。

完整报道，请翻阅2023年3月4日的《新明日报》。