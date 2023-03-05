榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋已完工 896家庭受迟交屋影响平均获赔5750元

个别屋主的赔偿额视单位售价及延误时间长短而定。为减少不便，屋主无须为索偿提交任何证明文件，也可获最高赔偿额。建屋局预计须赔偿总额515万6700元。

工程延误超过一年的榜鹅Waterway Sunrise II预购组屋项目所有七座组屋已完工，58%的屋主已领取了新居钥匙。共有896户家庭受交屋日期推迟影响而获得总计515万6700元的赔偿，每户平均可得5750元。

这个预购组屋项目的交屋日期原定在2022年3月至6月间。因交屋日期延迟，所有最迟在2021年10月订购组屋单位的买家，都可根据冠病（临时援助措施）法令索赔。这也是首个须在这项法令下赔偿屋主的预购组屋项目。

个别屋主的赔偿额视组屋单位售价，以及延误时间长短而定。为减少不便，屋主无须为索偿提交任何证明文件，也可获最高赔偿额。受影响屋主可获的赔偿额介于1000元和1万零500元，平均是5750元。建屋发展局预计须赔偿总额515万6700元。

目前，首四座竣工组屋的屋主已获得赔偿款项。

育有18个月大儿子的屋主洪士智（34岁，工程师）今年2月顺利领取新居钥匙，获约6000元赔偿。因交屋日期推迟，一家三口暂住在母亲位于蔡厝港的组屋。“榜鹅的托儿所和学前教育中心竞争很激烈，因房子延误，我不能及早申请，所以儿子还在等候名单上。”

他说，因没在外租房，所以赔偿额对他来说相当合理，但对那些有租屋负担的人来说可能不足。他在2017年申购Waterway Sunrise II的四房式单位，售价逾29万元。

550户已领新居钥匙

国家发展部长李智陞星期六（3月4日）下午走访位于榜鹅通道的这个组屋项目，在接受媒体访问时说，建屋局今年预计可完成并交付2万个单位，其中八个项目的8000个单位料可在本月底竣工。

“我们在兴建8万个单位，也会加快步伐，确保尽快完成所有受延误的单位。我们希望两年内，所有受疫情影响的单位能完工。”

Waterway Sunrise II工程延期超过一年，是冠病疫情期间工程延误最久的预购组屋项目之一。另一个也延误超过一年的是盛港的Anchorvale Village，预计今年5月至7月间完工。

建屋局受询时说，去年1月至12月，Waterway Sunrise II有24名买家取消预购合同，其中九户上诉豁免缴交罚金，全获当局批准。

这个项目有七座组屋，1014个单位，其中951个单位已有买主。五座组屋屋主自去年12月起领取新居钥匙，约550户已拿到钥匙，其余预计最迟本月底能领到。

这个项目原本的承包商联和利建筑私人有限公司（Lian Ho Lee Construction）表现欠佳导致工程受影响，由扩展建筑私人有限公司（Expand Construction）接手。

李智陞说，当局和扩展建筑紧密合作，尽可能降低疫情对工程的影响，建屋局也共同资助这家公司在本地生产预制部件。