强制执行多两周陪产假“早好过迟” 黄循财吁雇主为男雇员福利应尽早配合

黄循财在国际妇女节庆祝活动致辞时提到，他希望大家能够合力把父亲分担育儿责任，变成社会常态。除了政府的支持外，更需要全社会共同努力，破除对性别的刻板印象，让新加坡成为每个女孩和妇女能充分发挥潜能的地方。

家中迎来新生儿的父亲，从明年起可享有多两周的有薪陪产假。新措施实行初期，雇主可决定是否批准这额外两周的假期，但是政府打算在恰当的时候强制执行，至于何时，副总理兼财政部长黄循财认为“早好过迟”。

黄循财促请所有雇主尽早配合，不要等到政府立法强制执行时才行动。

他说：“这不仅对雇员有好处，事实上对公司也是好的。因为当员工看见老板开明，愿意提供良好的福利时，公司也较有可能留住和吸引员工。从一个亲商的角度而言，我觉得所有的雇主都应该认真地考虑，提供这额外的陪产假。”

政府在今年的财政预算案声明中，宣布从明年1月1日起，把父亲的有薪陪产假从目前的两个星期增至四个星期。雇员请假期间的薪资由政府承担。

也是人民行动党副秘书长的黄循财，星期六（3月4日）为行动党妇女团举行的国际妇女节庆祝活动致辞时提到，他希望大家能够合力把父亲分担育儿责任，变成社会常态。

黄循财说，除了政府的支持外，更需要的是全社会共同努力，破除对性别的刻板印象，让新加坡成为每个女孩和妇女能充分发挥潜能的地方。有一点是必须了解人们潜意识中存在的偏见，以及这会如何导致人们做出具歧视性的行为。

有薪陪产假上一次调整是在2015年，从一个星期增至两个星期。当时政府同样以自愿性质推行措施，直到2017年才立法规定雇主须提供两周陪产假。

连锁面包店瑞兴西饼执行总监黄春全（48岁）接受《联合早报》访问时说，公司雇用约800名员工，估计其中10％有可能请陪产假。

“虽然额外两周的陪产假目前还不是强制性的，但我应该还是会批准员工请假。因为如果别的公司有这项福利，我们公司没有，很难跟别人竞争。只是这样一来，就必须安排其他员工加班，或请兼职工顶替，会推高运作成本。”

工业冷气设备公司GWTECH工程雇用约20名员工。对于延长有薪陪产假，公司董事吴清池（62岁）不反对，但是希望在执行上能更加灵活。

他说，若员工一次过请四周假，人手调度上会有困难，毕竟工程不可能因为谁请假而暂停。若能把四周的假期分开，一次请一两周，这样勉强还能应付。

鼓励妇女以实际行动 推动国家向前迈进

行动党妇女团今年庆祝活动的主题，是鼓励妇女以实际行动来推动国家向前迈进。

妇女团在活动上推出一个新网页，里头收录了行动党女议员和支部妇女团成员发起的一些社区项目。

例如，在议员陈佩玲负责的麦波申区，希望回到职场的全职妈妈以及想要在退休后学习新技能的妇女，都能寻求专业导师的支援。

行动党妇女团主席、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖致辞时说：“我们相信，许多新加坡妇女都希望能在推动国家前进的道路上扮演积极的角色。”

她说，行动党妇女团欢迎更多志同道合的妇女与她们合作。无论是倡导政策改变或扩大一些项目，她们都准备与社区伙伴做更多的事情来改善包括新加坡人、包括妇女和女孩们的生活。

共有约300名议员、退休女议员和党员等出席活动。