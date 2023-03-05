与全国人工智能核心计划合作 教育部将为小学生开发人工智能口语练习器

科技发展可为教育开创新局面，教育部母语处将与新加坡全国人工智能核心计划合作，开发适合小学低年级学生使用的人工智能口语练习器。

教育部课程规划与发展司（母语处）司长王梅凤出席新加坡国立大学中文系建系70周年举办的座谈会时，透露这项计划。

座谈会名为“前瞻：新科技、新社会与新加坡的华文教育”，邀请教育和媒体界代表主讲，旨在探讨ChatGPT人工智能等科技发展，以及新社会现状为华文教育带来的挑战和机遇。

与会者认为，科技时代更凸显人文素养、培养学生思辨能力的重要性，打好稳固的基础是关键。也有大学代表提到华文学习在高中及之后“断层”的问题。

王梅凤指出，家长和学生意识到双语和多语能力的价值。“现在的问题不是不要学好华文，而是怎样帮助学生学好华文。网络和社交媒体蓬勃发展，有心要学华文的人可以通过在线平台和应用等，随时随地学习。我们正处在一个有利于华文学习的时代，应积极乐观把握机遇，开创教育的新局面。”

她透露，新加坡国立研究基金会将通过新加坡全国人工智能核心计划（AI Singapore）拨款800万至1000万元来开发人工智能口语练习器，研发能讲三种母语的机器人，预计需要三年到四年的时间完成。

新加坡华文教研中心院长符传丰博士说，人机交互模式的变革已来临，教师也应具备数码和媒体素养，探索如何善用科技为教学减负增效，培养学生的批判思维等技能。

义安理工学院中文系主任康格温博士认为，科技时代更需要人文关怀，也更重视横向的跨领域技能，人们不必抗拒人工智能。

他也指出，在信息充斥的时代，片段式信息容易降低学生的思辨与思考力，学会查证成了重要的媒体素养。学生更应从小培养阅读习惯，建立批判思考。

曲景毅：许多领域对 双语人才求贤若渴

南洋理工大学中文系主任曲景毅副教授留意到，大学开放日活动上，常有人关注中文系学生出路有限的问题，实际上，许多领域对双语人才求贤若渴。过去五年，南大中文系每年培养的本科生，超过40％毕业后到不同政府部门工作，当教师或媒体工作者的不到两成。

这位新移民向来在家强调使用华语，有一次带孩子外出，发现孩子与其他新移民孩子交流时全程用英语。他认为，个人的学习态度可能要比能力来得重要，学习态度好的本地学生同样可以有好的表现。

他认为，华文教育有两个断层现象，一部分的学生到了高中不再须要学华文，而那些在高中修读双文化、语特等课程的学生上了大学没继续深入学习双语。他建议把大学语文作为必修课，可当通识教育的一部分。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲认为，对于华文教育课题的讨论，态度要正确且务实，也要重视知识结构的问题。

“我们一直在谈的可能是语文教学的问题，但其实它不仅仅是语文的问题，不只是一个中文系，也不只是华文老师的问题。”

她说，新加坡作为多元种族社会，各族群对各自空间的重视，不应当作零和游戏。人们要更开放地接受新移民，新移民也要设法理解本地社会。

国大中文系主任王昌伟教授希望，座谈会能起到抛砖引玉的作用，促使大家思考我国华文教育的未来方向。