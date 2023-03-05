本地“厨尊”赴港开大排档 助当地特需者就业

本地厨尊创办人进驻香港开“大排档”，一心助特需者就业自给自足，无奈开业不久后疫情暴发堂食被禁，虽然当地政府两年多来给予支援，但他还得靠积蓄和借贷维持运作，凭着不放弃的信念坚持至今，现在防疫措施放宽后重见曙光。

创办于2006年的厨尊（Dignity Kitchen），是本地第一所为弱势群体开设的小贩训练学校，数度搬迁后，目前位于文庆路第69号的“红屋”。厨尊也有对外开放的食阁，学有所成的部分学员受聘。

创办人许承俊（64岁）受访时说，约三年多前在香港市区重建局的邀请下，将这个能为特需者制造就业机会的模式引进当地。2019年12月，坐落在旺角中心的香港厨尊开业了，无奈不久后即暴发冠病疫情。

“我们一开始受到不少当地媒体关注，香港人对我们的反应也相当热烈，但疫情一发生，所有活动和计划都得取消，食客也不能上门了。”

疫情带来的冲击非同小可，厨尊虽获当地政府支援，但要维持下去仍不易。许承俊绞尽脑汁动用资源，甚至还得借贷巨款。

“我不是没有想过放弃，但一想到这里还有很多需要帮助的人，我就决定一定要坚持下去。人家不能来，我们每天还是会准备饭盒，派发给露宿者、长者及低收入家庭……最大经济来源是做外卖。那时很多疗养院和医院都很需要人送餐，我们既解决了这方面的需要，也能继续让我们的学员和职员发挥所长，在工作中重拾尊严。幸好，如今漫长的噩梦已经过去。”

香港厨尊目前已训练了上百名特需者，提供所有学员就业机会，有六成在一年后仍在就业，包括残障、患精神疾病、弱势妇女等。目前有60人受聘于香港厨尊。

“我们在这里售卖的是新加坡美食，如叻沙、鸡饭、椰浆饭等。香港美食多，只有这样我们才能保持竞争力。”

完整报道，请翻阅2023年3月5日的《新明日报》。