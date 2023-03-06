两年内建“生活走廊” 油池单调日常添姿彩

舢舨花园、油桶游乐场、水上乐园……油池地铁站至翻沙水道一带两年内将新增以历史为灵感的生活走廊，为居民的日常生活增添色彩，无论男女老少都能边走边玩边看，凝聚社区。

近800米长的油池生活走廊（Yew Tee Lifestyle Corridor）动土仪式，星期天（3月5日）在蔡厝港弯第669座组屋前举行，吸引约500名居民参与。

油池原本是农村，第二次世界大战期间曾是储油设施的所在地，当时油罐泄漏形成相当大的油坑，油池因此得名。

公众日后走出油池地铁站，将能循着高架轨道来到生活走廊的入口处，通过展板了解油池的历史。

一旁的水上游乐区和舢舨造型的花床，以早期的克兰芝河为灵感。

融入复古和甘榜元素

生活走廊也将融入复古元素，推出树屋主题游乐场、街头足球场，以及能容纳七八百人的“甘榜亭”（Kampung Pavilion）活动草坪，未来可为居民举办社区活动。

为照顾到不同群体，走廊设有康疗花园和为各个年龄层打造的健身区，还有轮椅人士能坐的旋转木马和老少咸宜的秋千，可让一家大小度过悠闲时光。

马西岭—油池集选区负责油池分区的议员任梓铭说，油池是长型市镇，从林邦到翻沙水道近两公里长的道路设施不多，居住在两边的居民大多数只能到市镇中心活动。

管理油池的团队因此连同建屋发展局等机构一起构思，希望通过生活走廊为这一带注入活力，并连接从北到南的居民，促进邻里关系。

设计生活走廊的主要建筑师蔡少安（68岁）受访时也说，他们观察到每天都有很多人在这条路上步行或骑行，但这一带却略显单调乏味，活动不多，尤其是入夜以后。

“我们希望能让这一带更多姿多彩，成为迎接人们的前门。”

有居民担心本月开始的工程会对他们造成干扰与不便，蔡少安强调，工程经过周详考虑，不会带来太多的干扰。水上乐园和舢舨花园等工程较密集的设施都在多层停车场旁边，不靠近住宅区。

星期天的活动现场也展出走廊的概念图，让居民提前一睹走廊面貌。

居民陈庆雯（37岁，医药研究员）每个星期都会带5岁和7岁的女儿到户外活动，例如到植物园和双溪布洛湿地保护区等大自然区玩乐。

她说，生活走廊除了有多元的游乐设施，还会为邻里增添绿意，将来她带孩子出外玩乐，只要过条马路就行，不用大老远跑到其他地方。

住在油池约10年的卓达明（64岁，电子零件供应链主管）最喜欢走廊的历史和甘榜元素，因为这让他想起几十年前在甘榜长大的美好回忆。“年轻一代成长时能学习本地历史和以前甘榜的生活方式，也是好事。”