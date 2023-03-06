内政科技局“狩猎” 揪出逾10个假媒体网站

内政科技局人员除了找出假的政府网站，还在一次试验中找出超过10个冒充本地新闻媒体，包括《联合早报》《海峡时报》和《亚洲新闻台》的假网站。

内政科技局Q团队在2022年1月在一次试验中使用网络域名抢注猎人（Online Cybersquat Hunter，简称OCH）扫描和本地媒体相关的假网站，结果找到超过10个冒充本地新闻媒体的网站。

这些网站的内容多数是宣传假赌博信息，从而诱导受害者交出银行户头或个人的资料。

根据内政科技局提供的截图，部分网站和真网站的设计一模一样，唯一不同之处便只是链接的差异。例如《联合早报》的官方链接为www.zaobao.com.sg，但假网站则用zaobao-blog.com和zaobao-now.com来鱼目混珠。

此外，当局也探测到伪造的电子商务网站，这些假网站后来都被当局屏蔽和撤下。当有人试图利用假的链接进入这些网站时，便会看到警方的告示，提醒该网站已被列为疑似诈骗网站。

内政科技局目前正在研发一种能打击充值援交（credit-for-sex）的网络工具。本地在2022年一共发生626起充值援交骗案，涉及的金额至少210万。

目前，执法者需要到网络上查看广告，非常耗时耗力；但新工具通过搜寻网络广告上的关键词或信息，就能探测到诈骗信息，提升了执法机构的效率。

Q团队署长黄义华博士说，诈骗手法不断更新，因此内政科技局必须“先发制人”，通过研发和推出网络“狩猎”工具来打击诈骗团伙。

他说，尽管内政科技局继续加强打击诈骗的能力，但这仅仅是第一道防线，当局只能不断提醒公众持续保持警惕，避免自己和他人落入骗局。