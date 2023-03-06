陈怡颖大学毕业后与伴侣郑志嘉一起前往欧洲背包旅行，在途中被当地二手服装店深深吸引，产生了投身古着服饰行业的念头。

在背包旅行途中爱上二手旧衣，二手服装店创办人七年来拯救超过40吨本来要被丢弃的布料。

陈怡颖（30岁）在2015年大学毕业后和伴侣郑志嘉一起前往欧洲背包旅行，在途中被当地二手服装店深深吸引，产生了投身古着服饰（Vintage Fashion）行业的念头。

2015年，在陈怡颖的生意刚开始萌芽时，她还是一家石油企业的全职职员，因此不得不在正业和副业之间来回奔波。她和郑志嘉采购古着服饰后，再改造这些服饰，然后通过跳蚤市场及购物应用售卖服饰，获得了初步的成功。

在投入时尚工作的过程中，陈怡颖也接触到服装销售、转手，以及生产的过程，亲眼目睹了成吨的滞销或废弃的布料和成衣。由于不愿暴殄天物，她决定将事业的重心转变为拯救这些原本将被丢弃的布料。

陈怡颖开始服装设计的工作，把这些不完整的布料转变为崭新且富有个性的衣服。“我希望在这些新设计上保留一些原始的感觉，让看到的人一眼就认出这件单品是由不同的布料拼成的。”她说：“让大家能够感受到循环布料的美感和意义，这是我的追求，我也希望可以潜移默化地去影响人们的环保意识，让社会更能够接受这些可持续发展的时尚渠道。”

在本地完成设计后，陈怡颖放眼区域并以东南亚为主，在许多服装生产集中的区域收集布料，并直接在周边寻找工厂，制造再生服装。

七年来，陈怡颖和郑志嘉已经共同拯救了超过40吨的布料和旧衣，并创造了约10万件焕发新生的服饰。