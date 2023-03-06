男女租户搬走疑弃16猫2兔 当局调查

租户疑搬离单位后，竟抛下16只猫咪和两只兔子不顾，动物与兽医事务组展开调查。

组屋单位位于三巴旺弯（Sembawang Crescent）第363C座组屋12楼单位。据悉，单位住着一对年轻男女。

爱猫人士瓦娣（50岁，教育咨询专员）上个月25日在脸书群组Sayang Our Singapore's Community Cats贴出好几段视频揭发此事，引起网民热议。

她受访时透露，先是在脸书上看见有人贴文指从单位救走两只兔子，但仍有大批猫咪被遗弃在屋内。有爱猫人士抵达时，看见门半开着，其中一人喊了一声，多只猫就冲了出来。

“同僚拍视频放到群组，我才知道至少有16只猫被弃养。”

她随即赶往现场帮忙，将救出的猫放进笼子，她也当场报警，并通知动物与兽医事务组（AVS），当局人员随后将猫咪带走。

她感慨道：“我们救出14只长毛猫，它们看起来至少两周没吃东西，饥饿又虚弱，瘦可见骨，看了很心疼。屋子里一片狼藉，箱子柜子翻倒在地上，全屋都是垃圾，很臭，相信也有猫咪死在里面。”

她说，还有至少两只猫被锁在屋内的笼里，后来有邻居看到相信是当局人员到场，解锁入屋，事件才落幕。

国家公园局属下的动物与兽医事务组受询时说，当局严待遗弃宠物的问题，目前已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年3月6日的《新明日报》。