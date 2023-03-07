鼓励参与体育活动 4岁至12岁儿童可多获100元ActiveSG现金积分

为了鼓励更多孩童利用课余休闲时间参与体育活动，4岁至12岁儿童的ActiveSG现金积分可获得多100元，用来支付参与ActiveSG学院与俱乐部、比赛等项目，以及进入公共泳池和预订体育设施的费用。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（3月6日）在国会拨款委员会辩论文社青部的开支预算时宣布，今年4岁至12岁（2011年至2019年出生）的新加坡公民和永久居民，ActiveSG户头将获得多100元的现金积分。

他说，希望这可从小培养孩童对体育活动的兴趣，并鼓励更多孩童在校外时间多运动。

ActiveSG计划于2014年推出，新加坡公民和永久居民只要报名登记，ActiveSG户头就自动获政府存入100元现金积分。

已经是ActiveSG会员的孩童将于5月1日自动获得额外的100元积分。还不是会员者如果在5月1日至10月31日期间登记，将可获得200元的ActiveSG积分。要报名加入ActiveSG，可上网myactivesg.com，或通过ActiveSG手机应用。

“活力加冷”融合体育与休闲生活

另一方面，当局将通过“活力加冷”计划（Kallang Alive Precinct），把加冷发展为体育与休闲生活相融合的地区，其中包括将在今年下半年完工的加冷足球城和加冷网球中心。

体育城也将为孩童、青年、家庭和年长者举办更多社区和体育活动，以及国际大型活动。

唐振辉说，政府接管体育城的设施后，可以进一步优化各种用途。例如，去年12月国际竞技体操锦标赛在体育城的华侨银行室内体育馆举行期间，新加坡体育理事会与新加坡体操总会合作，安排平日在那里训练的体操运动员转到盛港体育中心继续训练。

继续增加改进社区体育设施

政府也会通过体育设施总蓝图，继续增加和改进社区内的体育设施。文社青部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆说：“更方便的体育设施有助于我们把体育运动融入生活中。”

其中，ActiveSG体育村@裕廊镇将在今年上半年开幕，设施全面，包含曲棍球场、室内足球（futsal）和曲棍球场、网球场、跑道，以及室外健身区等。

为社区打造便利共有体育空间的邻里体育计划今年上半年将扩大至义顺中、兀兰和玉宝（Gek Poh）区。

蔡厝港和立达体育中心的翻新工程已接近完成，预计今年上半年重新开幕。

国会已批准新财年的政府开支预算，并通过拨款法案。国会已休会，并将在本月20日再次召开会议。