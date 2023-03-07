2月新组屋申购人数创三年来最低 建屋局：迹象显示申购率趋稳

分析师认为，本轮销售活动申请人数较少，可能是因为非成熟区项目的地点没那么理想，不如之前推出的项目具吸引力。此外，首次购屋者在新措施下购买转售组屋可获更多购屋津贴，也可能导致部分买家转向转售市场。

2月预购组屋销售活动的申购人数创下三年来的最低纪录，首次购屋者申购率也维持在较低水平。初步迹象显示，预购组屋申购率已下降并趋于稳定。

受访分析师认为，本轮销售活动申购人数减少的原因包括位于非成熟区的项目没那么具吸引力、部分首次购屋者因公积金购屋津贴增加，转向转售组屋市场等。

建屋局星期一（3月6日）下午发声明说，本轮销售活动的申请人数，是2020年2月以来的新低，约为过去11轮销售活动的半数，首次购屋者尤其少。

截至上午11时，三房式及更大型单位的申请共有1万2493份，7513份为首次购屋家庭。相比之下，2020年2月的销售活动收到2万零252份申请，1万4145份来自首次购屋家庭。

截至傍晚5时，三房式及更大型单位的申请人数略增至1万2942。再加上二房式灵活单位的申请者，本轮活动的申请总数为1万5234份。

这轮4428个预购组屋单位的销售活动星期一晚上截止。

申请人数较低或因地点不理想

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣认为，本轮申请人数较少，可能是因为非成熟区项目的地点没那么理想，不如之前推出的项目具吸引力。

他举例，本轮推出的Brickland Weave项目位于登加市镇边缘，距离地铁站较远。相比之下，11月的Garden Waterfront @ Tengah就坐落在地铁站旁。

合登集团高级研究主管李思德说，建屋局将在5月的销售活动中，于登加、勿洛和实龙岗推出更有吸引力的项目。这也是勿洛和实龙岗分别时隔约七年及九年，再次推出预购组屋项目。

一些买家可能选择等到下一轮的销售活动才申请，导致2月销售活动的申购人数下跌。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹说，在新措施下，首次购屋者购买转售组屋可获更多公积金购屋津贴，这可能导致部分买家转向转售市场。

另外，从今年8月预购组屋销售活动开始，属于优先组别“首次购屋者（家长与夫妻）”的申购者，有三次抽签机会。

黄秀莹说：“这一组别的申购者可能会等到今年较迟时候才申请，这样一来，他们有更大的机会买到心仪地点的单位。”

申购率偏低 买家购屋成功机会大

在申购率方面，尽管2月销售活动推出的单位比去年11月少约一半，截至傍晚5时，三房式及更大型单位的首次购屋家庭申购率中位数维持在1.8。

位于非成熟区的Jurong West Crystal和Brickland Weave，以及成熟区乌鲁班丹Ulu Pandan Glades项目的首次购屋家庭申购率，介于0.3至2.0。

建屋局说，这些项目的申购率较低，再加上一般有约四成申购者在受邀挑选单位时弃权，因此申请这些项目的家庭有相当大的机会购得单位。

建屋局也指出，初步迹象显示，预购组屋申购率已降低并趋于稳定。当局继续鼓励买家考虑申请非成熟区或申购率较低的组屋，以提高成功机会。