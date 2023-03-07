英兰妮总结：可更灵敏应对变化 新预算案为后冠病时代打下重要基础

新财年政府财政政策和各部门开支预算辩论星期一结束。国会领袖英兰妮总结辩论时说，面对经济增长放缓、高通货膨胀率、地缘政治关系紧张和气候危机等挑战，2023年财政预算案使“我们能更灵敏地应付变化，通过公平、明智和可持续财政计划，保障我们的未来。”

面对更复杂且难以预测的后冠病时代，今年的财政预算案建立在“公平、明智和可持续”的基础上，支持我国更及时地应对世界的变化，保障人民的未来。

长达九天的新财年政府财政政策和各部门开支预算辩论星期一（3月6日）结束，国会领袖英兰妮总结辩论时说，面对经济增长放缓、高通货膨胀率、地缘政治关系紧张和气候危机等挑战，现在的世界时局比冠病疫情前更为复杂且难以预测。2023年财政预算案是新加坡为后冠病未来做好准备的重要一步，使“我们能更灵敏地应付变化，通过公平、明智和可持续财政计划，保障我们的未来。”

她总结时概括各政府部门预算的重点，包括延续我国对气候可持续发展的目标、为人民提供良好就业机会、加强定心与援助配套，以及打造包容的智慧国。

今年的预算案也把重心放在家庭、婚姻与育儿政策。政府增加育儿方面的资助、延长父亲的有薪陪产假，鼓励家长分担育儿责任，并将通过灵活工作安排支持家长。

英兰妮也是协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长。她说，种种援助措施是重要转变的开始，以鼓励一个更重视家庭幸福的社会，支持人民育儿护老。

九天的辩论花了近70个小时，58名国会议员在其中两天半的财政预算案辩论中发言。在为期七天的国会拨款委员会辩论中，朝野议员发言的总次数则是661次。

英兰妮说，基于人们对房屋课题的关注，国家发展部的开支预算辩论一如所料地获得最多动议。国家发展部已阐明会为人们提供可负担得起的组屋、增建组屋并为首次购屋的家庭提供更大优先权。

陈川仁提醒议员 团结一致果断前进

国会议长陈川仁在总结时，肯定我国多年来打下的基础，以及让各政策付诸行动的幕后功臣，例如帮助弱势家庭的KidSTART义工。

他指出，今年的预算案是使我国迈向更好未来的另一个基础。虽然我国仍有改进的空间，但表现其实已超出一般水平。

“作为一个国家或社会，我们没有四分五裂。当我们与其他外国代表工作，当我们遇到海外新加坡人时，很明确地看到新加坡享有好的声誉与地位，在疫情后更是有所提升。这并非偶然，而是在局限中努力取得的……如果我们开始纠正缺点，积极改进并在各阶层栽培更优秀的领袖，我们应该可以做得更好。”

他指出，今年的辩论中有更多的共识，过程也相当有礼且文明。不论是在政府内、反对党内或整体社会，要每个人同意每一件事是不可能的。

陈川仁提醒在座议员：“我们都有不同意见和需求，我们要在国会热烈反映观点，但尘埃落定后，我觉得重要的是，我们要有共识，团结一致来支持一个共同议程，才能果断地向前进。”

李显龙总理在国会休会后也在脸书贴文说，今年的预算案会为国家在后冠病时代前进做好准备。他强调，我们每一个人都必须尽一分力，为自己和至亲打造更美好的新加坡。