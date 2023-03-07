疫情期间，新加坡河水上德士停摆。苏迪曼说：“当我开船经过一个人影也没有的鱼尾狮，那一刻的震撼和难过，以及那个冷清凄凉的画面深深烙印在我脑里。”

苏迪曼是新加坡河水上德士的船夫，他每天上班最开心的时刻就是当他把水上德士缓缓开到滨海湾，看到滨海湾金沙的那瞬间。

“每当我的船开到滨海湾时，都会听到船上客人发出‘哗！’一声的赞叹，在那一刻，我也觉得特别的傲，因为大家看到我们国家的繁荣和美丽。从船上看，滨海湾景色真的是大气又耀眼。”

63岁的苏迪曼在新加坡河上开水上德士已经八年了，当船夫之前，他在机场急救服务团队里服务了33年，直到55岁退休。

“以前在机场急救服务队里，我们的工作是救援，当时我虽然也须要会开船，但是开的是65节的救援艇，现在我开的是5节的观光船。两种工作给我带来完全不同的满足感。”

苏迪曼回忆起，在冠病疫情发生前新加坡河最繁忙的时刻:“那时真的好忙，来搭船的客人一批接着一批，从下午一直忙到晚上10时。每次载客我都很有满足感，因为我的工作就是跟游人分享新加坡河畔的美景。”

在疫情期间，新加坡河水上德士从2020年3月至12月，整整八个月不能运营。苏迪曼也因此见证过，在冠病疫情下空无一人的新加坡河畔。

“当我开船经过一个人影也没有的鱼尾狮，那一刻的震撼和难过，以及那个冷清凄凉的画面深深烙印在我脑里。”

到了2020年底，水上德士终于又能够重新营业了，政府也鼓励新加坡人使用重新探索新加坡旅游消费券来消费，苏迪曼和其他船夫开始迎来许多从没有坐过水上德士的本地游人。苏迪曼认为，带着自己的同胞游新加坡河特别有意义，同时他也希望有更多新加坡人，尤其是小朋友可以来体验一下游新加坡河。

去年中，随着新加坡旅游业逐渐复苏，来自欧美和东南亚国家的旅客逐渐回归，船夫们又开始忙碌。当苏迪曼看到旅客们归来时，他觉得特别激动和感恩：“大家走过这几年真的是太辛苦了，我希望疫情再也不要发生！”