B型肝炎恶化衰竭 派报员求肝保命

65岁派报员患B型肝炎，年初忽然肝衰竭，如今情况急转下，在加护病房等移植手术，家属着急寻捐肝人。

当派报员20多年，吴金心（65岁）在疫情时期，还曾到至少四座组屋分派报纸。虽因年岁的增加，导致走路速度放缓，但他身体向来健康。

今年一月初，吴金心的脚踝水肿，到诊所求医，医生发现小腿也出现水肿情况，建议他到医院检查，结果发现是B型肝炎病发，肝脏情况不太好，需入院一周。

与他同住的外甥女洪慧恩（34岁，科技从业员）指出，姨丈早年做身体检查，发现自己是B型肝炎的带菌者，就时刻留意身体情况。

“姨丈出院后，我们当时还以为情况有所好转，没想到一周后，姨丈下半身肿胀，农历新年期间再度入院，家属被告知病情恶化，开始商讨进行肝脏移植。”

洪慧恩说，姨丈2月10日入院后就没出来，情况越发糟糕，意识模糊，家属前去探访也都无法说上几句话。“医生也说姨丈情况恶化得很快，已为他在捐赠者名单排上优先权，我们也在脸书寻找捐赠者，希望可以让姨丈尽快动手术。”

洪慧恩说，姨丈入院，阿姨也魂不守舍，情绪低落。

“看见姨丈无法上下病床，又不能吃饭说话，阿姨内心万分难过。”

脸书贴文上载后，有五名好心人联系洪慧恩，但无奈不符合基本条件。

吴金心的捐赠者需在年龄22岁到51岁间，血型为A+或O+，体重超过60公斤，并没有任何如糖尿病、高血压、脂肪肝等病史。若有符合上述条件且愿意捐赠肝脏的人士，可以透过88053566发简讯或是拨电联系洪慧恩。

完整报道，请翻阅2023年3月7日的《新明日报》。