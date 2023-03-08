乌美奥迪服务中心机房爆炸 墙壁坍塌一人救火摔伤

位于乌美的奥迪服务中心机房的液压系统突然爆炸，一堵墙在巨响中被炸毁，碎片飞入毗邻建筑导致窗口破碎，一人尝试灭火时不慎摔伤送院。

事故发生在星期二（3月7日）上午约8时55分，地点是乌美1路的奥迪服务中心（Audi Service Centre）。

发生爆炸的是放置在地面层机房内的电梯液压系统，可能是因为长时间在密封空间里运作，空气累积了蒸馏物，遇上火花后引起的。

记者上午约10时许抵达现场，发现服务中心的一堵砖墙被炸开，碎块散落满地，天花板的支架被震脱，水管也破裂漏水。位于机房旁边的一间办公室也明显被波及。

家电维修服务公司老板周凯（23岁）的公司刚好面向奥迪服务中心。他听闻爆炸巨响出外查看，发现奥迪公司侧墙出现缺口，不断冒出白烟。

碎片砸中对面两层楼高窗口

他说：“一些碎片飞到对面的Oxley BizHub，砸中约两层楼高的墙壁，窗口都被砸破，碎片满地。”

在附近工作的郑姓保安（72岁）受访时说，事发时他听到一声巨响，查看后才知发生爆炸，机房里的机器还燃起小火。

周凯说，当时有约10名奥迪职员赶到事发地点，其中两人拿了灭火器尝试灭火。

“我只看到机房不断冒出白烟，相当吓人。这条路平时会停放很多车子，路过的人也不少，所幸当时附近没人也没车。”

民防星期二在脸书贴文说，民防人员抵达现场时，发现建筑一侧的墙体坍塌，近百人已在此前自行疏散。

在民防人员抵达前，几名公众发现机房起火，用灭火器将火势扑灭，其中一人在灭火时不慎摔倒，双手擦伤，被送往莱佛士医院救治。

没有其他人在事故中受伤，事故的起因仍在调查中。