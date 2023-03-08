让旅游业者测试新产品 本地推出免费导览活动吸引外国旅客

来自世界各地的旅客可登录“新加坡奖励”计划网站，挑选想参加的活动。目前有38个旅游产品供报名，分成刺激和尝鲜、餐饮、养生，以及环境可持续四大类别。

世界各地国门重开，带动旅游业复苏。新加坡旅游局“出招”吸引更多旅客到访，推出奖励计划，让旅客免费参加导览活动，认识不一样的新加坡。

来自世界各地的旅客从星期二（3月7日）起可登录“新加坡奖励”（SingapoRewards）计划网站，挑选想参加的活动。目前有38个旅游产品供报名，分四大类别：

·若要寻求刺激和尝鲜，旅客可参加户外游戏导览“牛车水命案”或与猫咪一起即兴作画；

·要是对餐饮感兴趣，可以边游新加坡河边享用晚餐、参访新加坡黄铜狮蒸馏厂或在老店屋内学习制作鸡尾酒“新加坡司令”；

·若注重养生，可报名一小时的水中骑脚踏车活动或学习制作香薰藤条和香氛喷雾；

·要是关注环境可持续，可参加S.E.A.海洋馆幕后导览、樟宜机场和星耀樟宜的导览或到乌敏岛划独木舟等。

只有搭乘飞机入境的短期旅客可以免费参加诸如上述活动，每人限参加一项，门票不能转让也不能转售。计划不开放给新加坡公民、永久居民和长期证件持有者。

新加坡旅游局局长陈建隆说，新加坡去年全面重开边境后，旅游业强劲复苏。随着更多国际旅客回返新加坡，旅游局希望通过介绍本地鲜为人知的一面，提升他们在我国的体验。

“新加坡奖励”计划也为本地企业提供一个平台，推出和测试新的旅游产品。

过去两个月入境旅客人次同比增加约14倍

旅游局早前预测，今年到访的国际旅客人次可达1200万至1400万，为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平。旅客人次有望在明年全面复苏。

据旅游局的最新数据，过去两个月的入境旅客总计约189万人次，比去年同期的12万4940人次多了约14倍。

随着中国今年初放宽边境防疫措施，到访新加坡的中国旅客也显著增加。1月和2月来自中国的旅客达6万3660人次，比去年同期的8180人次多了近七倍。

“新加坡奖励”计划星期二在全球正式推出前，旅游局从去年10月至今，先在澳大利亚、印度和印度尼西亚展开六个月的试验计划，收到超过1000个活动预订。

旅游局国际司（总部与大洋洲）执行署长张惠明说，试验期间，供报名的活动只有20个，如今增加至近40个，由五个业者提供。旅游局和伙伴GlobalTix会根据旅客报名率和反馈，定期更新活动选项。

他也提到，“新加坡奖励”计划会持续至今年底，到时再评估成果。

Tribe特旅精品旅行社有五个导览活动入选这项计划。旅行社合伙人兼合作总监刘育松说，活动都经过旅游局审核及筛选，每张成人票价至少50元，“活动都是不错的”。

他也说：“要是有约20％参加‘新加坡奖励’计划的旅客完成体验后，自费参加其他导览，我觉得这将会是个很好的开始。”

另一家业者Monster Day Tours创办人孙达鑫说，新加坡过去主要以景点和酒店为卖点，“新加坡奖励”计划提供了一个机会让更多旅客了解和尝试本地导览活动，进行深度旅游。