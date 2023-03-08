目前是新加坡能源集团首席工程师的林皇皇，是这个行业中少数的女性。她笑说，有一次开会，整个会议室里只有她一个女生，加上她那时资历还浅，担心说的话没有分量所以不敢发言。

哥哥修读机械工程系，八个表兄弟姐妹中也有五人念工程，因此对林皇皇来说，当年她在报读大学时很自然地就选择了工程系，而且在这行一待就17年。

毕业自南洋理工大学电机与电子工程系的林皇皇（40岁），目前是新加坡能源集团首席工程师，是这个行业中少数的女性。

林皇皇接受《联合早报》访问时说，她念大学时，电机与电子工程系只有约两成是女学生，毕业后从事工程相关工作的就更少了。10个女同学中，现在或许只有一两个还在当工程师。

身处一个以男性居多的工作环境，林皇皇坦言刚毕业时经历了一段适应期。

她笑说，有一次去开会，整个会议室里只有她一个女生，加上她那时资历还浅，担心说的话没有分量所以都不敢发言。日子久了，累积了一定的经验后，同事知道她的办事能力，现在性别对她来说不再是个问题。

谈到工程师的特质，她认为，工程师的专业训练让她有很强的逻辑思维，以及总是不断想着该怎么解决问题。

不仅工作时，林皇皇在日常生活中也难改工程师本性。

之前她和家人到澳大利亚旅行，一团里有三个当工程师的小辈，还有从事人力资源工作的阿姨。

她说：“我们原本计划要去看日出，凌晨起床时外头却下着雨。当时小姨仍然兴致勃勃，觉得应该先出发再打算，但我们三个小辈马上启动工程师的思考模式，先查看天气预报和衡量情况，之后劝她取消行程，不要白忙一场。”

林皇皇目前的工作是负责电网规划，在满足客户电力需求的同时，确保电网的运作稳定和可靠。

她认为，这份工作最大的满足感，是能从一开始就参与国家的基础建设。例如，早在电动车受到公众关注之前，她和团队就已经在与当局商量基建的规划。