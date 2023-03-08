曾在德明、南初任教 本地作家廖为祥逝世

本地华文教育工作者、作家廖为祥（廖青）博士于3月7日（星期二）逝世，享年82岁。

廖为祥曾在德明政府中学、南洋初级学院任教，桃李满天下，学生包括文化奖得主许梦丰；作家李宁强、木子、伍木、黄明恭、杨萱；学者符诗专、梁秉赋等。

许梦丰接受电话访问时说，在德明政府中学期间，廖为祥是一位有亲和力、毫无架子的教师，“他教书非常落力，尤其在中国文学上有自己的一套，教学方式不死板，经常鼓励学生创新。”

南洋理工大学孔子学院院长梁秉赋受访时说，南洋初级学院1978年创校初期，廖为祥就是学校的华文部主任，积极推动文艺创作与剧场演出，邀请戏剧与戏曲名家郑明威、黄天能、梁巧贞到校指导学生，同时也培训校内华语辩论队。

梁秉赋说，南初能够成为培养华文人才的摇篮，廖为祥、高爱珠、陈明菊、郑月芳、叶来卿、余平光等老师功不可没。

毕业自台湾大学中文研究所的廖为祥对文学研究充满热忱，1980年代在新加坡国立大学继续攻读博士，追随林徐典教授，研究中国宋代婉约派词人。

梁秉赋说，廖老师对文学的喜爱始终如一，更值得鼓励的是，他在获得博士学位后继续留在初级学院任教，直到退休。他说，廖为祥没有成家，把所有青春与热情灌注在华文教育工作，一生默默耕耘。

由干儿子打理后事

廖为祥1941年出生于马来西亚马六甲，1970年代活跃于新加坡文坛，曾以笔名廖青出版散文集《长廊》与短篇小说集《新加坡人》。

廖为祥南初时期的学生、新华文学研究者伍木受访时说，廖为祥非常有学生缘，他的一大贡献是栽培了许多新华文学写作者以及文史工作者。

虽然廖为祥没有成家，但他收了一个干儿子陈书锦，他去世后由陈书锦打理后事。

陈书锦受访时说，廖为祥去年8月动了一次心脏手术，本来很成功，但后来胰脏发炎，医生认为廖为祥年纪太大不宜再动手术，从此不断进出医院，最后阶段必须靠吗啡止痛。

现年50岁的陈书锦说，30年前廖为祥回到马六甲，与他的父母说好，认他为干儿子，带来新加坡一起生活。“我很感谢他不计较我没有受教育，一直照顾我。现在我只能看着他留下来的书画，睹物思人，不知道要怎样（从悲伤中）走出去。”

陈书锦说，廖为祥生前收集了不少娘惹相关物件，去年本打算找学生伍木合作，由他口述，整理出版一本书谈南洋土生文化。不巧当时伍木身体出了状况，没能马上答应，搁置了计划。此外，廖为祥今年初也有意出版自己的博士论文，遗憾也未能如愿。

“收留”几个学生同住

任教德明政府中学是廖为祥第一份教职，当时他与学生年龄相仿，就像个大哥哥。

学生梁诚炜受访时说，婴儿潮世代一家兄弟姐妹很多，廖为祥从马六甲南来教书，单身汉租房，知道一些学生家里拥挤环境不好，“收留”了几个学生。

“当时父母知道是住在老师家都很放心，学生每个礼拜拿了校服、课本就在老师家住三四天。当然他也很严格，测验期间规定我们不可以偷看试卷，改考卷的时候也对我们特别严厉。”

梁诚炜还记得，廖为祥爱听歌，有时候会到海燕歌剧院看演出，甚至大方请学生去听歌。

“临终前，不少学生都来探望他，但愿他没有遗憾……永远怀念他。”

廖为祥治丧处设在碧山12街第119座组屋底层，3月11日（星期六）早上9时30分出殡。