应对冠病白皮书列出哪里可取哪里不足 政府将设前瞻规划团队应对未来疫情

约90页的《新加坡应对冠病白皮书》检讨新加坡抗疫历程中可取与不足之处，可取的包括推行疫苗接种、保持供应链畅通、全国互信程度高，不足之处比如对客工宿舍疫情的处理，以及在实施安全管理措施上不够灵活等。

政府将专设前瞻规划团队，探讨各种假设情境，为未来可能出现的疫情做好准备。个别政府部门也会物色适合执行医疗运作、呼叫中心接线等危机所需职能的公务员，并让他们受训，以便在必要时能迅速动员他们。

这些是政府在星期三（3月8日）发布约90页的《新加坡应对冠病白皮书》中，指出为应付日后疫情应采取的部分措施。

白皮书检讨新加坡抗疫历程中可取与不足之处，可取的包括推行疫苗接种、保持供应链畅通、全国互信程度高，不足之处比如对客工宿舍疫情的处理，以及在实施安全管理措施上不够灵活等。

白皮书也总结出七大值得学习之处，包括应加强前瞻规划的架构和能力。考虑到危机中，各部门在复杂和快速变化的情况下，没有余力同时兼顾前瞻性思考、未来运作和制定政策，因此政府将设置专门负责前瞻规划的团队，更好地预见接下来可能出现的挑战，提出各种假设，为各种可能出现的情况提前做好准备。

团队将采用以数据为导向的感应和风险识别工作，考虑危机演变的不同情境，以此制定长期计划。

基础设施和劳动队伍的适应力也应提高。政府会尽可能为设施采用多用途设计，以便面对危机时能灵活更换用途，包括改装为住宿、医疗等关键设施。应对疫情，政府也会加强在短时间内把一些空间改置为额外医疗设施的能力，大幅扩增病床数量。

政府也将设立集中系统，安排合适的个人负起危机时的工作，包括医疗运作、追踪密切接触者、前线执法和呼叫中心工作。这些工作无法短时间内掌握或大量开发，或是平时无法以闲置状态大量维持，但在危机时急需用到。

这些人会提前受训，需要动员时可迅速调动，也持久提供缓冲，让我国能在短时间内大量调动重要功能。

白皮书是总理公署根据由前公务员首长何学渊领导的内部检讨起草，他们与部长和公务员等危机中主要人物的访谈。白皮书也涵盖政府部门和机构各自检讨工作得出的结论，以及私企和民间的反馈。

我国在2020和2021财政年的冠病疫情相关支出达723亿元，其中369亿元来自储备金。

抗疫期间联合领导政府抗疫跨部门工作小组的副总理兼财政部长黄循财星期二（7日）受访时说，抗疫之路复杂多变，所有人都在一团迷雾中与病毒作战，政府也必须在缺乏完整信息的情况下做决策，面对艰难的权衡取舍。

“我们做了当下最好的判断。当然，如果有现在的后见之明，我们对当时一些情况可能有不同的处理方式。”

黄循财：国人绝对不能自满

黄循财也说，虽然白皮书总结出的经验能带来更好的防患意识，但新加坡人绝对不能因为之前那场胜仗而自满，把之前的经验写成某种教条，因为如果下一个病毒在性质上和我们目前经历的截然不同，生搬之前的经验可能把我们带上错误的道路。

整体而言，新加坡在经过冠病的考验后取得积极成果。我国是冠病死亡率最低的国家之一，在疫情中保障生计、保持供应链通畅，也扶助弱势群体。

黄循财说：“新加坡人证明了，面对严峻的生死存亡考验，我们能应付挑战，克服眼前的困难，全国人民也展现出一定程度的集体韧性和成熟。希望我们在回顾过去三年的共同经历时能抱持同样的心态，并期望大家从中学习，为下一场疫情做更充足的准备。”

国会本月20日复会将辩论白皮书。公众也可上网go.gov.sg/covid-19-white-paper阅览白皮书内容。