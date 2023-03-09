尚穆根：建立促进合作而非竞争区域框架 符合小国利益

当大国发生地缘政治冲突时，小国往往须付出不成正比的代价，因为它们可能被当成棋子，又或是被夹在中间，受牵连损害。因此像新加坡这样的小国，建立促进合作而非竞争的区域框架，才符合我国利益。

内政部长兼律政部长尚穆根说：“毫无疑问，小国往往是付出代价的一方。回顾过去数十年，俄罗斯与西方国家之间的冲突和紧张关系，如今代价由乌克兰人来承担。”

尚穆根星期三（3月8日）出席尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）主办的俄乌战争周年工作坊。他在发表闭幕演讲时，谈到导致俄乌战争发生的历史缘由，以及小国能从中吸取哪些教训。

他说，除了推动区域合作，小国需有自我防卫的军事能力和社会韧性，因为其他国家只有在符合自身利益的情况下，才会出手相助。

俄罗斯去年2月24日入侵乌克兰时，多数人原以为战事会在几天内结束，没想到会拖上超过一年。

尚穆根以乌克兰为例说，面对一个非常强大的军事力量，乌克兰展现了如同英雄般的防御能力。乌克兰用钢铁和鲜血，铸就国家的民族认同感、决心和主权独立。乌克兰的精神变得无比坚强，不太可能放弃抵抗。

新加坡是东南亚唯一对俄罗斯采取制裁的国家。尚穆根强调，俄罗斯入侵乌克兰显然严重违反国际法及联合国宪章原则。但与此同时，他希望外界在审视事实时能够思考，除了俄罗斯以外，其他国家应该为这场战争负上哪些责任。

他说：“在我看来，西方国家和北大西洋公约组织（NATO）并非毫不相干、对当前局势毫无责任的旁观者。”

关于俄乌战责任问题 目前存在两不同观点

关于责任问题，尚穆根指出目前存在两种不同观点。

一是西方的观点，主要包括西方媒体、西方集团和西方领导人，认为俄罗斯总统普京有建立帝国的野心。因为他的狂妄自大，俄罗斯入侵乌克兰。

另一个观点是俄罗斯的安全顾虑没有受到重视。西方国家在冷战结束后扩充北约，这让俄罗斯愈发感到受包围。

尚穆根曾在2011年至2015年担任我国外交部长。他在演讲中详细叙述北约扩张、俄罗斯安全顾虑的由来，以及2014年俄罗斯并吞克里米亚的历史脉络。

他也说，虽然没有任何理由可以为俄罗斯入侵乌克兰辩解，乌克兰人也不应经历这些恐怖磨难，但事实比人们每天从多数西方媒体上看到的报道复杂得多，也更微妙。

他强调，作为小国，必须看清事实：“我们必须观察入微，保持清晰的思维，以及对相左的地缘政治趋势有敏锐的分析。我们必须看透虚张声势的说辞、头条新闻报道和受意识形态驱使的论述，以了解事实。”

至于新加坡，尚穆根说，我国会继续以国家利益为重，捍卫作为国家利益基础的原则，但不能只是为了私利，这些利益必须有国际法为依据。

尤索夫伊萨东南亚研究院于星期二和星期三（3月7日和8日）举行工作坊，探讨俄乌战争对以规则为基础的国际秩序，以及东南亚区域结构的影响。约70名外交官员，以及学术界、私人领域和政府代表出席。