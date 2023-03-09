老翁生前提名女儿受益未成 高庭仍令公积金局发放款项

高庭法官认为，尽管男子生前未能按照指定程序顺利更换受益人，但证据指向男子确实打算把公积金存款留给女儿，并且两次尝试完成提名程序，因此谕令公积金局将男子的存款发放给女儿。

八旬男子两次尝试把公积金存款受益人从前妻改为独生女，但都因为摆乌龙输错资料而提名失败。

男子不久后过世，中央公积金局拒绝发放存款给男子的女儿，后者向高庭申请谕令当局发放款项，获得批准。

高庭法官李兆坚认为，尽管男子生前未能按照指定程序顺利更换受益人，但证据指向男子确实打算把公积金存款留给女儿，并且两次尝试完成提名程序。当局针对公积金存款受益人的提名程序设下条例，其中一个目的是避免有人行骗，但本案显然没有涉及欺骗或造假的情况。

法官建议公积金局斟酌会员离婚受益人不变情况

另外，法官指出，在现有公积金法令下，公积金会员一旦结婚，他原本所做的受益人提名就自动取消，然而如果会员离婚，受益人提名却维持不变，法官认为这个情况让人感到困惑，建议公积金局可斟酌这个问题。

公积金局网站上的问与答资料显示，会员原本所做的受益人提名，不会在离婚后而自动取消或作废，这与遗嘱的情况一样。当局建议会员们按照自己的情况，更新所提名的受益人。

根据高庭在星期三（3月8日）发出的判词，男子卓金祥于2022年1月病逝，得年80岁。他生前与前妻育有女儿卓纯丽，两人在1985年离婚后就断绝来往，卓纯丽跟着父亲生活。

在卓金祥逝世约两个月前，他与卓纯丽和女婿一起庆祝80岁大寿，并在家庭聚会上提到，自己之前提名前妻为公积金存款的受益人，既然两人已离婚，他以为女儿会在他死后继承他的存款。女婿当时解释，卓金祥必须重新提名受益人才有效。几个星期后，卓金祥上公积金局网站申请提名卓纯丽为受益人，当时卓纯丽的丈夫与大姑子也先后上网提交证明，表示他们见证卓金祥的提名与签名程序。

卓金祥之后收到当局的通知，得知提名新受益人不成功，他于是在2021年11月30日再次上网尝试完成提名程序，结果再度失败。

原来，卓金祥在输入卓纯丽大姑子的个人资料时，两次都输入错误，导致大姑子无法提交证明，提名程序因此无法完成。

卓纯丽在父亲病逝后，要求公积金局将父亲的存款发放给她，但当局表示无法这么做，因为卓金祥生前没有顺利完成提名程序。卓纯丽于是入禀高庭申请庭令。

李兆坚法官认为，卓金祥与前妻离婚超过36年，两人如同陌生人，卓金祥没有理由会想把公积金存款留给前妻。

法官认为，不少证据都指向卓金祥的意愿是让女儿在他死后继承公积金存款，包括他两次主动上网尝试完成提名程序。而且，卓金祥也在遗嘱中表明把所有资产遗赠女儿。

因此，法官裁定卓金祥2021年11月30日所做的提名有效，并谕令公积金局将卓金祥的存款发放给卓纯丽。（部分人名译音）