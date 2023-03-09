为何选它来申遗？政府大厦前大草场与周边建筑群的故事

新加坡有意为政府大厦前大草场与周边建筑群申遗，争取成为我国第二处列入联合国教科文组织名录的世界文化遗产。
国家文物局星期四（3月9日）宣布，将政府大厦前大草场与周边建筑群（The Padang Civic Ensemble）列入联合国教科文组织名录（UNESCO）的世界文化遗产预备名单，之后开始预审评估环节，进一步研究上述地点，正式启动预计长达五六年的申遗程序。
2022年国庆之际，政府大厦前大草场正式成为新加坡第75个国家古迹。从19世纪初“杰克逊计划”（Jackson Plan，即新加坡首个城市规划蓝图）里的开阔空地，到如今用途多元的公共空间，大草场走过近200年光阴，在历史长河中见证本地社会变迁。
政府大厦前大草场见证新加坡历史记忆
有关新加坡历史的早期故事中，可看到对大草场的记录。国家图书馆季刊“BiblioAsia”（2022年4月至6月号）的文章讲述，《马来纪年》形容大草场是“在淡马锡河河口附近的平原”。根据传说，巨港王子桑尼拉乌他玛登陆时，正是在此处发现了一头狮子，因此用“狮城”为本岛命名。
英国殖民者到来后，大草场的用途再次改变。根据新加坡资讯百科（Singapore Infopedia）介绍，相传莱佛士在新加坡河登岸时，看到海边荆棘间存在一处平坦土地，当即决定将其留作公共用途。
然而，彼时官员并未严格执行这一安排，好在莱佛士于1822年及时介入，大草场作为公共空间才得以保留。
在1828年杰克逊计划的市镇规划图中，大草场被标为“Open Square”，之后此地再次更名，叫作“Esplanade”。两个英文名称都有“广场”之意，而后者更凸显其位处海滨。
这一时期的大草场作为民众休闲娱乐场所，同时也举行赛马、运动会与乐队表演等活动。
那时板球运动在欧洲殖民者中盛行，大草场成为最佳运动场地，新加坡板球俱乐部也在1852年应运而生，占据大草场西部一隅；50多年后，新加坡康乐俱乐部在东侧开幕，两座建筑作为大草场地标存在至今。
自1841年起，每年的新年庆典也改在大草场举办，正式开启其作为节庆场地的新功能。
后来，大草场因为多元用途，变得愈加繁忙拥挤。据1845年底的《海峡时报》报道，殖民地政府为保障民众安全，不得不用护桩和铁链将大草场围起来，以免遭受“赛马的醉酒水手”碰撞受伤。
19世纪后半叶，大草场及其周边建筑逐渐成为殖民地的统治象征，在此举办的活动不计其数。
其中最为瞩目的，当属1887年维多利亚女王登基金禧年的庆典。活动上，殖民地政府在大草场竖起一座莱佛士铜像，面朝他曾经驶来的海岸，以纪念这位重要奠基者。
时光流转，1942年太平洋战争爆发，驻守英军向日本投降。可是就算新加坡的统治权转手，大草场的功能地位却并未改变。
日军占领新加坡后，曾在大草场举办阅兵仪式，向本地民众炫耀武力，之后也继续在这里进行其他庆祝活动。
战后，英国人卷土重来。1945年9月12日，盟军东南亚战区总司令蒙巴顿（Louis Mountbatten）在大草场旁的政府大厦主持日军受降仪式，本地民众随后也在大草场举行了盛大的庆祝游行，希冀扫清日占三年压抑的气氛。
进入风起云涌的独立与建国初期，大草场更见证了本地此起彼伏的政治与社会运动。
1959年新加坡取得自治权后，新当选的立法议会在大草场举行群众大会，同年12月尤索夫依萨宣誓就任成为新加坡首位国家元首。
1963年新加坡和马来亚宣布合并，以及1966年新加坡首届国庆典礼，旧照片里都看得到大草场。至于建国后在大草场举办的国庆典礼，也成为不少本地民众的共同记忆。
周边建筑群历史文化氛围浓厚
大草场以外，参与申遗的还包括维多利亚剧院与音乐厅、国家美术馆（前高等法院及政府大厦）、艺术之家（旧国会大厦）、亚洲文明博物馆（前皇后坊大厦）等周边建筑，国家文物局仍在研究具体申遗范围。
这些建筑中，与大草场联系最为紧密的，当属由前高等法院及前政府大厦组成的国家美术馆。其中，前政府大厦始建于1926年，大门入口的台阶处曾见证不少新加坡政治史上的重大事件，也先于大草场在1992年进入国家古迹之列。
旧国会大厦建于1827年，曾作为某苏格兰商人私宅，后他租给殖民地政府，成为新加坡首个法庭。
上世纪50年代，殖民地政府将这幢建筑改为立法议会的议事场所，又在新加坡独立后，改名国会大厦，并与政府大厦同年成为国家古迹。1999年，临近的新国会大厦启用，旧国会大厦经整修后，于2004年以艺术之家的新面貌开幕。
大草场西侧是1862年建成的维多利亚剧院，以及1905年修建的音乐厅。维多利亚剧院原为殖民地政府市政厅，音乐厅也本是英国维多利亚女王的纪念堂。1958年，作曲家朱比赛（Zubir Said）创作歌曲《前进吧！新加坡》，并在维多利亚剧院首次公开演奏。次年，新加坡取得自治权，这首歌经修改，成为新加坡自治邦的邦歌，即后来的新加坡国歌。
建筑群再向西延伸，是临近河岸的亚洲文明博物馆。这座建于1867年的建筑，曾是海峡殖民地辅政司署办事处与立法议会议事厅。同维多利亚剧院类似，为纪念维多利亚女王，大厦旁的广场在1907年命名为皇后坊。
1956年，新加坡第一任首席部长马绍尔在这里发表演讲，高呼民众追求的是“马来亚独立”（Merdeka）。1959年，新加坡取得自治权，民众到此登记为选民，要在立法议会选举中投票。新加坡在1965年独立时，人们也在这座建筑里登记成为新加坡公民。
申遗步骤复杂 或需五六年时间
按照联合国教科文组织规定，世界遗产有文化遗产与自然遗产两类，共十项规定的遴选标准。要被列为世界遗产，申遗地点必须展现突出的普世价值，并且至少符合其中一项标准。
根据国家文物局文告，政府大厦前大草场与周边建筑群申遗属于文化遗产范畴，最可能符合其中“是一种建筑、建筑或技术整体、或景观的杰出范例，展现人类历史上一个（或几个）重要阶段”这项标准。
to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;
申遗过程通常需要五到六年，分八个阶段进行。目前，文物局将在世界遗产中心（World Heritage Centre）和咨询机构的指引下，于3月10日正式提交申请，进行预审评估（Preliminary Assessment），同时研究上述地点。
根据世界遗产中心发布的2021年版《实施世界遗产公约操作指南》，新改革的世界遗产申报程序加入预审评估一项，旨在为缔约国提供与咨询机构加强对话的机会，包括与专家评审员协商，有助于确定潜在提名的可行性，避免把过多资源用在不太可能成功的提名上。
接下来，文物局还将进一步研究申遗对周边地区发展的潜在影响，并制定策略保护大草场。文物局也会就参与预审评估，向联合国教科文组织寻求建议，并评估申遗成功率和下一步。