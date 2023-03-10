结束31个月连续涨势 组屋转售价2月持平交易量减三成

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，2月即是农历正月又是一年最短的月份，所以交易量普遍较低。继预算案宣布后，她认为“有些首次购屋者也可能选择先看房，并等到当局在4月开始派发津贴后，才出手购买”。

组屋转售价结束31个月的连续涨势，今年2月首次持平，交易量则减少28.2%，达1849个，其中百万组屋交易量更是大幅减少40%。然而，分析师认为转售组屋需求仍大，预计接下来市场走向平稳。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（3月9日）发布的预估数据，上个月整体组屋转售价环比涨幅为零，是自2020年5月阻断措施以来首次扭转涨势。组屋转售价同比涨幅则为8.3%。

三房式组屋的转售价增加0.3％，四房式组屋维持不变，五房式组屋和执行共管公寓分别下降0.8%和0.3%。

建屋局去年9月推出市场降温措施，青睐较大房型的私宅降级者继续受15月等待期影响，橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，组屋转售价下跌在意料中。

政府在今年2月14日发表财政预算案，其中首次购屋者可享有最高8万元的公积金津贴。合登集团首席执行官叶润明相信，买卖双方会陷入价格拉锯战，许多卖家会提高售价，但多数买家认为售价过高、不愿支付现金溢价。换言之，未来几个月的转售组屋供需仍会继续调整。

预估数据显示，2月的组屋转售交易量达1849个，比1月少了了28.2%；同比减少2.9%。

孙燕清说，2月即是农历正月又是一年最短的月份，所以交易量普遍较低。继预算案宣布后，她认为“有些首次购屋者也可能选择先看房，并等到当局在4月开始派发津贴后，才出手购买。”

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣则指出，新预购组屋项目也有助分散转售组屋的需求。“来临5月推出的几个预购组屋项目地点优越，可能吸引更多购屋者推迟买房，重新考虑房屋选项。”

分析：地点优越且较大房型 需求料放缓但仍强劲

以至少百万元价位转售的交易有24宗，占上月转售交易总量的1.3％，比1月的40宗百万组屋交易量来得少。其中，大巴窑有五宗，红山有四宗，兀兰和中央区则各有三宗。

上个月创下最高转售价的是达士岭摩天组屋的一个五房式单位，以134万元转手。非成熟市镇的最高转售价则是位于兀兰81街的公寓式组屋单位，以108万元转手。

百万组屋交易量虽在政府实施降温措施后减少，但One Global集团研究部高级分析师莫汉预计，对地点优越较大房型转售组屋单位的需求虽会放缓但仍强劲。

孙燕清认为，随着转售组屋津贴生效，首次购屋者买三房和四房式单位能获得更高津贴，这类房型的需求或增加。当局从8月起也将收紧首次购屋者在弃权后的预购组屋抽签机会，她说这或促使选不到或丧失资格的买家转向转售市场。

针对接下来的组屋市场走势，麦俊荣说，当局在疫情趋缓后，能以更短的时间兴建和交付预购组屋单位，有助提高购屋者信心，并减少转售组屋需求。尽管如此，仍有购屋者会因急需住屋而购买转售组屋。他预计，今年将有2万6000个到2万8000个组屋单位转手。

叶润明则说，今年预计有2万4000个到2万6000个组屋转手，全年售价增幅则从去年的10.4%放缓至5%。