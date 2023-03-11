建交55周年之际加强双边关系 哈莉玛：新加坡罗马尼亚扩大贸易投资

我国总统哈莉玛3月10日在总统府设国宴招待到访的罗马尼亚总统约翰尼斯。她在致祝酒词时，肯定了新加坡和罗马尼亚之间友好的双边关系。

罗马尼亚总统配合罗马尼亚和新加坡建交55周年，到来进行国事访问，这也是41年来的第一次。两国除了将继续推进在经济领域的合作与往来，也将探求新的合作领域，如网络安全。

我国总统哈莉玛星期五晚上（3月10日）在总统府设国宴招待到访的罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Werner Iohannis）。她在致祝酒词时，肯定了新加坡和罗马尼亚之间友好的双边关系。

她说，罗马尼亚总统上一次到新加坡进行国事访问是在1982年，约翰尼斯此次配合两国在去年庆祝建交55周年到访，为两国之间发展更紧密的关系和更有意义的交流铺平道路。

哈莉玛总统指出，多年以来，已有超过150名罗马尼亚官员参加了有关与新加坡合作计划的课程，内容跨越民航、公共管理、环境和城市发展等领域。

目前也有约70家罗马尼亚公司在我国运作，当中许多还把新加坡作为区域业务基地。“我们相信随着两国进一步扩大贸易和投资往来，这个数字会继续增加。”

约翰尼斯：两国可在通信网安等领域展开合作

约翰尼斯在祝酒时说，新加坡是罗马尼亚在亚洲的重要合作伙伴。两国也可在一些具有潜力的领域展开合作，继续强化双边联系。这些领域包括信息技术与通信、网络安全、智能城市、创业、农业和食品安全、气候变化、教育和民间往来。

他说，过去五年里，罗马尼亚都是在新加坡提供电信和IT服务的最主要欧盟国家之一。“我们把这看作是进一步扩大两国实际合作的基石。”

约翰尼斯应哈莉玛的邀请，于星期四（9日）到来进行四天的国事访问。陪同前来的包括总统夫人卡门·约翰尼斯（Carmen Iohannis）、外交部长波格丹·奥雷斯库（Bogdan Aurescu），以及总统府高级代表团。

罗马尼亚总统约翰尼斯与李显龙总理会晤。据我国外交部，双方同意此次国事访问能够增进两国之间的友谊与合作，并期待今后在各层级进行更频密的交流。（张思庆摄）

据我国外交部文告，约翰尼斯星期五早上参加了总统府的欢迎仪式后，分别同哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

李总理过后在脸书贴文说，他与约翰尼斯就区域安全和多边合作等课题交换了看法，也讨论了加强两国关系的途径。

约翰尼斯伉俪星期五下午到植物园，参加了以夫人的名字为胡姬花命名的仪式。