物流中心一邮包流出腐蚀性物质 新邮政五员工不适百人紧急疏散

新邮政属下物流中心一个邮包里的腐蚀性物质外泄，五名员工感到不适，百名员工紧急疏散。民防人员封锁该中心超过三小时，从数以万计邮包中找出问题包裹。目前，有一名中年男子正在协助警方调查。

邮包腐蚀性物质外泄事件在星期二（3月7日）下午4时许发生，地点是淡滨尼物流园里的新邮政区域电子商务物流中心（eCommerce Logistics Hub）。

在附近工作的一个员工告诉《联合早报》，星期二傍晚，多辆警车和民防车辆赶到，停在事发的物流中心外。“据说中心内一个包裹流出不明物质，有好几名员工感到身体不适，他们在处理包裹时发现有物质流出。”

不愿具名的他也说，调查工作到晚上8时许才结束，事发后现场一度有近百人被疏散。

民防部队回复本报询问时说，一批民防人员穿着个人防护装备进入中心，找到一个流出不明物质的包裹。危险物质控制专业人员接手，将包裹放入一个箱子内，接着对其中不明液体进行测试，结果显示那是腐蚀性物质。

43岁男子协助调查

民防部队发言人也说：“四名处理过包裹的员工手部发痒，在民防部队抵达前自行前往附近的综合诊疗所接受治疗。”据了解，另有一人相信之后感到不适，也自行求医。

警方受询时证实接到通报，五名16岁至39岁的男子受轻伤，但他们不愿意到医院去。目前，一名43岁男子正在协助调查。

至于“出事”的包裹，相信是一个入境包裹，其中是合法购买的物品，还是非法获得的物质，那还有待警方进一步调查。

新邮政发言人受询时说，中心在确定安全后迅速恢复正常运作。由于警方正在展开调查，新邮政无法进一步置评。

位于淡滨尼物流园的新邮政区域电子商务物流中心于2016年开幕，共有三层楼，面积超过55万平方英尺；它有两层仓储设施、150个装卸货区，以及办公空间。这是东南亚最大的综合电子商务物流中心，也是新邮政迄今在本地规模最大的电子商务物流投资。