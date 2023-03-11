洪鼎基：应对新时代运营挑战 合作社应加强同企业合作 以创新方式应对社会需求

如何落实可持续商业模式等是各领域目前面对的挑战，强调自助与互助的合作社也不例外。新加坡合作社运动建议，合作社应加强与企业合作，通过共同解决方案来满足新加坡人各方面的需求，深化合作社的社会影响力。

新加坡全国合作社联合会总裁洪鼎基星期五（3月10日）在服务业合作社论坛上，就合作社运动如何与时俱进，总结了几个方向。除了加强同企业合作，本地合作社也须以创新方式，应对不断改变的社会需求，才可继续占有一席之地。此外，非营利导向的合作社在永续发展方面可扮演更重要角色。

合作社联合会自去年9月以来举办了新加坡携手前进（Forward Singapore）系列对话会，与各界的合作社代表探讨如何通过合作社运动，进一步履行支援社区的使命。前述几个方向就是这些对话会的成果。

洪鼎基说：“加快创新步伐、勇于改变现有的营运模式、大胆采用科技和引进人才，合作社就能够对社会做出贡献。”

职总创优企业合作社主席林文兴在论坛上致辞时指出，商业竞争、全球化、电子商务崛起、更多企业行善，以及比合作社结构更灵活的担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）陆续成立，是本地合作社运动面对的五大挑战。

本地目前共有84个合作社，大多是合作社联合会的附属成员，共有会员约140万人。这些合作社提供各种负担得起的日常用品，以及教育和培训、医疗、财务等服务。

除了少数大型的合作社，其他多数属小规模经营，例如智障人士就业合作社（E4PID）。这家2011年成立的合作社旗下有个名为Mushroom Buddies的蘑菇农场，由志愿者带领五名智障雇员，采摘、称重及包装蘑菇。新鲜蘑菇产量不多，每日不到20公斤，主要卖给五家餐馆。

E4PID主席王振华受访时说，小规模合作社无法和其他业者竞争，但尽管面对可持续经营模式的挑战，更重要还是必须聚焦于合作社成立的基本使命和愿景。

“我们的初衷是让特需者有工作，在经营方面，全国合作社联合会提供了很大的帮助，把我们引介给企业采购员和其他组织。”