妇申诉：七岁女困校车两小时 司机竟不知

母亲申诉，七岁女儿受困校车内近两小时，巴士司机竟浑然不知，女儿用力敲打车窗，才被路人发现。托管中心发言人说，已终止巴士公司的服务。

这起事故发生在3月2日下午2时左右，地点是义顺胡姬乡村俱乐部的PlayFACTO学生托管中心。刘姓女事主（39岁）受访时说，女儿放学后都会到学生托管中心，岂料却发生事故。

刘女士指出，女儿当天下午1时45分放学后，搭乘校车前往学生托管中心。然而，到了下午4时，刘女士突然接到巴士司机的电话，说女儿被留在巴士上，随后才将女童送回托管中心。

刘女士说，托管中心是在校车业者通知后，才发现女儿不在中心内。对此，她认为托管中心存在着严重的安全疏漏。

她受访时也告诉《新明日报》，女儿困在车上后一直敲打车窗，引起了路人注意，最后才被巴士业者发现她还在车上。“巴士公司也没解释为什么没发现车上还有小孩。”

刘女士说，女儿今年就读小学一年级，1月23日起就到该托管中心。至于巴士公司，则是由托管中心介绍的。

PlayFACTO学生托管中心答复《新明日报》询问时说，女童在巴士上睡着，巴士司机当时并未发现车上还有一名女童，就将巴士开回停车站。发言人说已经终止该巴士公司的服务，目前已经雇用另一家巴士公司。

完整报道，请翻阅2023年3月11日的《新明日报》。