黄循财：新多极世界里 看法或不一 各国必须制定框架让生意往来

副总理兼财政部长黄循财在第55届沃顿商学院全球论坛上说，中美的较劲继续加剧，这场地缘政治竞赛将通过硬实力，以及在经济和科技领域展开。各个企业都在为应对地缘政治等过去不曾想象的尾端风险做准备。

在新出现的多极世界里，各国即使在所有课题上未必总是看法一致，但必须制定出能让生意往来的框架。世界大国和区域国家之间如果能建立更牢固的伙伴关系，便能打造更稳定、繁荣的亚洲，乃至世界。

副总理兼财政部长黄循财星期六（3月11日）上午在第55届沃顿商学院全球论坛（Wharton Global Forum）上发表主旨演讲时说，大国尤其是中国和美国的较劲继续加剧。这场地缘政治竞赛将通过硬实力，以及在经济和科技领域展开。

经济方面，过去30年全球化通畅无阻的时代已经结束。黄循财说，各个企业都在为应对地缘政治等过去不曾想象的尾端风险做准备。越来越多跨国企业也考虑在岸、近岸或换岸生产，以避免陷入地缘战略困境。

“工业政策军备竞赛” 关键科技领域大国争领头

一些政府也采取力度更大的工业政策。黄循财说，美国、中国和欧盟通过税务减免和津贴，在半导体和绿色能源等被视为关键的领域发展国内优势。一场“工业政策军备竞赛”已经展开，大国争相竞逐关键科技领域的领头位置，这场角逐预计还会继续升温。

未来几十年的发展将取决于中美不断演变中的关系。黄循财说，虽然很难想象全球化全面倒退，但显然的，大国之间的战略竞争将重新塑造全球化。

“贸易模式会改变，供应链会重组，因为安保考量愈加成为商业决策中的首要考量。如果不加以应对，这样的趋势延续下去，假以时日会出现更分裂和危险的全球秩序。”

黄循财说，虽然中美两国均不寻求新冷战，也强调要设立防护栏，避免事态升级为全面冲突，但仍有许多工作要做。他指出，中美彼此缺乏战略互信，而这根植于双方无法相容的世界观，并因各自的国内政治压力而加剧。

至于“东方崛起，西方衰落”的观点，黄循财认为，虽然全球经济的重心确实向亚洲转移，但美国仍是最先进和充满活力的经济体之一，在生物科技和人工智能领域也处于领先位置。

他说，美国能取得这样的表现，部分原因是对新想法抱持开放心态，也对全球人才具有吸引力。只要美国维持这些基本原则，就会在新科技领域保持领先，并发挥重要作用。

与此同时，亚洲区域数个经济中心正迅速崛起。黄循财说，亚洲国家具备多元性，各个国家会塑造自己的命运，抵抗外部压力，并会要在国内和国际事务中做出自己的选择。

因此，各国即使未必总是看法一致，却必须制定出能够让生意往来的框架。黄循财说，如果能建立更牢固的伙伴关系，将有助亚洲和世界的稳定和繁荣。

各国也必须巩固多边主义和全球规则。黄循财说，以规则为基础的国际秩序虽然不完美，但过去半个世纪协助保持世界相对稳定，促进国际合作并推动了前所未有的经济转型。

如今，世界比过去更分裂，但各国必须求同存异，共同解决集体面对的问题。

各国必须制定新的工作安排，促进全球稳定，以及推进在气候变化、疫情防范等课题上的国际合作，同时也须强化多边机构，确保它们继续发挥作用，以让所有国家继续在国际体系中占有一席之地，为确保世界和平与稳定尽一分力。

这是沃顿商学院全球论坛第二次在本地召开，上一次是2005年。近800名沃顿商学院院友、教职员、赞助商和嘉宾出席了3月10日至11日在香格里拉酒店举行的论坛。