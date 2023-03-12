翻新半年明天重开 声音路小贩中心供电迟难如期开档

受访摊贩透露，负责经营和管理小贩中心的土地管理局代理中介莱坊房地产资产管理早前通知他们，摊位星期六上午会有电源。然而，到了下午2时，只有三个摊位有电源。

声音路小贩中心经过半年的翻新后将于星期一（3月13日）重开，但摊位一直到两天前的星期六下午约3时才有电源供应。多数受访摊贩反映，由于时间紧迫未能及时添购食材，因此可能无法如期营业。

《联合早报》记者星期六（11日）上午11时30分走访小贩中心时发现，数名摊贩坐在摊位前等待电源供应，另有约七个摊位的摊贩通过将电线连接到总电源的插座，来装置招牌和橱柜等设备。

受访摊贩透露，负责经营和管理小贩中心的土地管理局代理中介莱坊（Knight Frank）房地产资产管理早前通知他们，摊位星期六上午会有电源。然而，到了下午2时，只有三个摊位有电源。

吴姓摊主（60岁）经营的狮记面食摊是最先有电源的摊位之一。他订购的猪肉、肉骨与鲜虾等食材星期六上午10时抵达摊位，但由于没有电源，他无法将食材放入冰箱保鲜。下午1时左右，他担心食材会腐坏，于是联系了工作人员，摊位才优先得到电源。

摊贩：小贩中心因没电供 已延迟两周重开

据观察，所有摊位须经过新加坡能源集团工作人员检测电力系统后才有电源供应，大部分摊位约下午2时30分陆续有电源。

不愿具名的摊贩说，摊贩们上月中旬拿到摊位的钥匙，小贩中心原定3月1日重开，但由于没有电源，因此延迟至3月13日才重开。

她说：“距离小贩中心重开只剩下不到两天的时间，但电供还是不稳定，我们的电器都是新买的，所以须要确定可以正常运作才敢进食材。肉类这些食材须要放在冰箱，否则会变质。”

不少摊贩也告诉记者，多数食材供应商每个星期天或星期一没有营业，即便摊位星期六有电源，他们也须等到星期二或星期三才能有充足的食材，因此无法赶在星期一开档。

杨发显（50岁）在这座小贩中心经营煮炒摊已12年。他说：“我们通常需要至少三天的时间来进货和准备食材。我售卖的食品种类又多，目前都没有食材，所以不可能在星期一开始营业。”

郑牟焜（70岁）经营的饮料摊还没为煮水器安装额外的插座，因此也可能延迟开业日期。他说：“电工一般星期天休息，到了星期六下午5时电源还是不稳定，我没办法安排电工来安装插座。没有煮水器就不能泡咖啡，因此没办法营业了。”

有小部分摊贩则反映，若摊位星期一之前有电源就能如期开业。售卖牛肉面的陈明（49岁）说：“我们已订购面条与蔬菜等食材了，万一没有电源，我们会把食材放置在另一个店面。但只要摊位星期天有供电，星期一开业是没问题的。”

土管局早前发文告指出，声音路小贩中心重开后会有38个熟食与饮料摊位和六个非饮食摊位，另有六个空置的熟食摊位和10个非饮食摊位会从4月起逐步开放招标。

记者发现，16个非饮食摊位星期六仍处于翻新或空置状态，小贩中心的洗手盆边也未装置皂液器，有的洗手盆甚至还没装上水喉。