家长孩子迎学校假期 有举家出游有上增益课

3月学校假期来临，不仅游轮预订量可观，圣淘沙家庭娱乐设施和画展也大受欢迎，非学科相关的增益课程也迎来一波增长高峰。

星期六（3月11日）的圣淘沙名胜世界，除了各国游客外，许多本地家庭也带着放假的孩子到景点游玩，有的还选择入住酒店。

餐饮业杨姓经理（50岁）带着妻子和上中学和理工学院的一对儿女到圣淘沙度假，一家四口受访时正享用冰淇淋。

杨姓经理谈及假期规划时说：“这一周刚好孩子们都放假，我和妻子周末也有空，就选择到圣淘沙住两天一夜，放松一下。本来想去马来西亚，但怕塞车，想想还是留在本地免得费心。”

皇家加勒比国际游轮答复《联合早报》询问时说，今年的3月学校假期，13日和16日启航的家庭游轮配套几乎全部售罄，反映了人们出游时，游轮也是热门的选择之一。

许多不打算出国度假的国人，利用学校假期参与文艺展出，或到地标游乐设施享受亲子时光。新加坡环球影城入口处旁的标志性墨镜彩兔，就吸引了不少游客驻足合影。

白云峰（45岁，计算机工程师）和妻子带着刚刚上中学的女儿（13岁）到圣淘沙看梵高的沉浸式画展（Van Gogh: The Immersive Experience）。他说：“一周的时间总要出门体验不一样的项目，听说这个展第一次在东南亚举办，我们就特意提前购票来看画展。”

圣淘沙巴拉湾海滩在星期六下午也格外热闹，很多小学生在海滩边堆沙堡。

肖珍妮（37岁，家庭主妇）带着上小一的女儿和其他同龄小朋友来海边游泳、玩耍、野餐。“我们其实不常来，但孩子都放假了，这个时间点出国玩又贵了点，就选择来圣淘沙野餐。”

非学科课外才艺增益课程，也在3月假期迎来一波小高潮。

美术教育中心Tree Art董事杨程受访时说：“随着3月假期的临近，我们在2月收到许多家长的询问，包括参加假期课程的短期学生，今年学生的数量比前两年翻了一倍。”

儿童教育机构Futurum Academy教学总监钟伟伦说：“儿童科学、技术、工程与数学（STEM）教育去年起在市场上逐渐升温，机器人制作、儿童编程、无人机科技和3D设计等课程在2月就已经被订满了。”