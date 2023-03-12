阿叔屡偷香油钱 庙方扮路人逮着

阿叔清晨鬼祟出没，用长尺贴双面胶偷香油钱，被庙宇负责人逮个正着，当场报警。

这起事故发生在星期六（3月11日）清晨约6时半，地点在明古连街（Bencoolen Street）一带的庙宇。

庙宇负责人刘先生（41岁）通知《新明日报》说，在过去的一年半，附近的街坊都提醒他们，经常在清晨时分看到一名阿叔似乎来偷拿香油钱，让他们多加注意。

刘先生的太太张女士指出，经街坊提醒后，庙宇已安装电眼，也两次把香油桶的投钱入口弄得更窄小，但最近发现用来遮盖投钱口的塑料片有被拆开的痕迹，她才决定查看电眼找出干案者。

“我花了一整个晚上看电眼画面，最终发现一名60来岁的阿叔，会在清晨约6时半到来，所以我和丈夫决定隔天早起到庙逮人。”

刘先生说，他和太太星期六早上6时就到庙外面，扮成路人分头坐在路边观察，不久后果然看到背着包包的阿叔出现了。

“阿叔形迹可疑，左看右看，我走到他的后面，看见他从香油桶掏出纸钞，跟着要把钱放入包里的刹那，我马上一手抓着他的手，另一手抓着他的包包，太太则马上报警。”

他指阿叔当时从香油桶里拿了八元，他的干案“工具”是把双面胶贴在长尺上，再伸尺入香油桶里面偷钱。

“阿叔被我们逮到后，没有反抗，他讲了自己的困难，想让我们不要报警。”

警方受询时证实接获上述偷窃案，一名66岁男子正在协助警方调查，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2023年3月12日的《新明日报》。