地砖爆裂长达六米 全家跳上沙发“避险”

盛港一组屋半年内发生两起地砖爆裂事故，其中一个单位的地砖爆裂长达六米，一家四口慌忙跳上沙发“避险”，小孩吓哭险留阴影。

2月27日晚上8时，住在盛港安谷连路第314C座组屋的林女士下班回家，约10分钟后，正在厨房的她突然听到天花板传来声响，且越来越大声。

林女士向记者描述当晚情形：“我之前看过报道，有人家中的天花板塌下来，还以为遇到类似情况，赶紧跑到客厅和我的嫂嫂、侄儿侄女待在一起。”

结果发现是房间的地板传来爆裂巨响，第一次爆裂后，间隔约30秒就出现二次爆裂，一直延伸到厨房门口，足足有约六米长，巨大声响也吓哭年仅四岁的侄女。

担心爆裂地砖割伤腿，四人跳上沙发不敢乱动，见地砖第二次爆裂便夺门而出向邻居求助。

林女士房间的地砖爆裂最为严重，导致她好几日须睡客厅，而原本习惯睡地板的侄儿侄女也移到床上睡。

目前已搬回房间的林女士仍心有余悸，“有时晚上听到声音都会吓到，担心是不是又要爆了”。

无独有偶，原来隔壁邻居去年10月也发生地砖爆裂情况，当时林女士也听到巨响。

“邻居单位出现状况后，我们当时也检查家中的每一块地砖，发现仅有一块地砖有空鼓声，便不以为意。

林家媳妇端红对（30岁，厨房助手）接受《新明日报》访问时说，地砖爆裂持续好几分钟，两个小孩都非常害怕。

“感觉很奇怪，虽然是地砖爆裂，但我们当时听到的声音都是从天花板传来的。”

完整报道，请翻阅2023年3月12日的《新明日报》。