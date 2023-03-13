反映经济疫后复苏 设工会企业去年加薪和花红比前年多

全国职工总会透露，设工会企业去年提供的平均常年加薪是3.6%，比2021年的2.27%高出1.33个百分点。至于花红，去年则平均发放相当于2.85个月薪金的可变动花红，比前年的2.62个月略高。

市场积极回应抗疫限制的放宽和经济恢复常态，设有工会企业2022年提供的平均工资增长比前一年高出超过一个百分点，它们发放的花红也稍微高过2021年。

全国职工总会答复《联合早报》有关最新常年加薪和花红情况时透露，设工会企业去年提供的平均常年加薪是3.6%，比2021年的2.27%高出1.33个百分点，也比2019年疫情前的3.49%稍微高0.11个百分点。

职总工业关系处长杜惠珍指出，除了常年加薪，企业面对劳动力市场紧缩之际，不得不继续调整薪金，以吸引和留住人才。

花红方面，加上俗称“第13个月花红”的常年工资补贴（Annual Wage Supplement），设工会企业去年平均发放相当于2.85个月薪金的可变动花红，这比前年的2.62个月略高，但比2019年的3.1个月低。

杜惠珍说，这反映出随着经济过渡到疫后复苏，企业取得更好的业绩表现。

她观察到：“除了可变动和第13个月花红，各行各业都有企业额外提供介于一至两个月的一次奖励。个中原因包括感谢员工在疫情期间展现的韧力，以及在面对劳动市场紧缩时，吸引或留住人才。”

航空和旅游业预计强势回归

职总每年都调查设工会公司花红和常年加薪情况，这回有700家来自各行各业的私企参与调查，它们共雇用超过25万4000名可议薪员工。目前，公共和私人领域里设有工会的机构超过2100家。

疫情期间，诸如航空和旅游业遭受重创，杜惠珍说这两个行业预计会“强势回归”，在今年里或能恢复，他们给员工的常年加薪和可变动花红都比前一年高。

“劳动力市场紧缩，加上旅游人数好于预期，对工人的需求可说是被积压。因此，我们看到更大幅度的工资调整和分红，这样的做法预计将持续到2023年。”

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士（Walter Theseira）受询时说，整体而言，设工会的企业透过不定期发放款项来协助员工应对通货膨胀压力，而不是长期上调基本工资。

他认为：“这么做固然能应对2022年的生活费问题，但如果基本工资增长追不上通胀率，除非通胀迅速下滑，否则工人的生活水平实际上是下降的”。

新加坡去年的整体通胀率是6.1%。

放眼今年的加薪和花红情况，新加坡人力资本培训中心首席执行官何玉珠说，这得视不同行业和企业的表现而定，业绩已恢复的企业应与员工分享劳作的果实，但在业绩还没全面恢复的企业任职的员工，不可要求酬劳大大改善。

她认为，目前还不是形势一片大好的时刻，有赖雇主和雇员一起应对挑战。她也提醒雇主，别忘记在业务改善后奖励员工、给予他们“迟来的肯定”。

职总也发现一些设工会企业遭遇逆风的迹象，杜惠珍指出，这些企业的业绩表现和前景都充满挑战。“经济增长预计放缓，职总会保持警惕并做好准备。”

贸工部上月公布的全年增长预测是0.5％至2.5％。

电子业和资讯通信业进行商业重组，加上消费者产品的全球需求下跌，职总预计今年这些行业仍会出现裁员情况。

2022年，设工会企业的裁员人数大约是4000人，最后一个季度的裁员人数有约1800人，比前三个月来得多，这与全国趋势吻合。

人力部1月底发布的预估数字显示，去年第四季的裁员人数攀升至3000人，全年则有6450人被裁。